موعد تطبيق زيادة الحد الأدني للدخل بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.. حققت هذه الجمل شهرة كبيرة على محرك البحث جوجل، بعد إعلان الرئيس السيسي حزمة من القرارات التي تهدف إلى زيادة دخل المواطنين والمعاشات التكافلية لمواجهة التضخم الحالي.

ونرصد في التقرير التالي للمواطنين موعد تطبيق زيادة الحد الأدني للدخل بعد قرار الرئيس السيسي اليوم:

موعد تطبيق زيادة الحد الأدني للدخل بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم

ويتساءل الكثيرون، عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 بالزيادة الجديدة، مع إمكانية صرف الزيادة الجديدة للمرتبات بداية من الشهر الجاري، للتمكن من قضاء حوائجهم الأساسية قبل دخول العام الدراسي القادم 2023-2024.

وفقا لـ وزارة المالية، تبدأ عملية صرف مرتبات سبتمبر 2023 للعاملين في الحكومة، بداية من 21-9-2023، ولمدة 5 أيام، للتمكن من صرف مرتبات جميع موظفي الحكومة بجميع القطاعات والهيئات والوزارات.



ويمكن للموظفين صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، من خلال ماكينات الصراف الآلي، وفقًا لمنظومة الشمول المالي مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم 21 المقبل، حيث أهابت المالية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية 2023

يذكر أن قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، حيث ستصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، كما قرر زيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقاً لمناطق الاستحقاق ليصبح 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه.

وأعلن الرئيس السيسي رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، حيث سيصبح 45 ألف جنيه بدلاً من 36 ألف جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

كما قرر زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، لـ5 ملايين أسرة، إضافة إلى مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وذلك لـ11 مليون مواطن.

وفي إطار دعم صغار الفلاحين والمزارعين، أطلق البنك الزراعي المصري مبادرة لتخفيف عبء الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل نهاية عام 2021، فيما قرر الرئيس إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بحد أقصى نهاية عام 2024.

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