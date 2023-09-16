أحد أهالي الفيوم: كل الشكر للرئيس على قراراته التي أثلجت قلوب المصريين (فيديو)

قال محمد عبد العظيم، من أهالي مركز إطسا بمحافظة الفيوم، لـ"الدستور": "إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بعتبرها قرارات استثنائية من شأنها تخفيف العبء عن المواطن المصري وتخفيف آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة المصرية بل وجميع دول العالم.

وأشاد بقرارات الرئيس السيسي التي أعلنها اليوم السبت وهي اهتمامه الزائد دائمًا بأصحاب المعاشات إللى دائمًا ما عانوا من قلة المعاشات المستحقة حيث تم مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه بإجمالى 11 مليون مواطن وده عدد كبير جدا وهيكلف الدولة مليارات، واهتمامه أيضا بالعاملين بالدولة ودعمهم بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع الخاص.

وأضاف محمد عبد العظيم، لم يكتفي الرئيس بذلك بل وجه عنايته بأصحاب الدرجات الأدنى والأقل دخلا وهم أصحاب الدرجة السادسة وتم رفع الحد الأدنى ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.

واستكمل حديثه، لا أنكر القرار الأهم الذي أتخذه السيد الرئيس اليوم وهو قرار سيتفيد منه ملايين العاملين بالدولة وهو رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

وأوضح لم يغفل الرئيس أصحاب المهن الحرة وغير المستدامة وهم المستحقين لمعاش تكافل وكرامة وهم يشكلون نسبة كبيرة من الشعب حيث قام زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من “تكافل وكرامة” بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي “5” ملايين أسرة.

كل الشكر للرئيس على قراراته التي ستثلج صدور وقلوب الشعب المصري ونتمنى مزيدًا من القرارات التي من شأنها دعم الشعب المصري ورفع العبء عنه في ظل أزمات اقتصادية صعبة تمر بها الدولة والعالم أجمع.