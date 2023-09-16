السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن من الفيوم: "حياة كريمة" غيرت شكل قريتنا للأفضل.. شكرًا للرئيس

مواطن من قرية الغرق
مواطن من قرية الغرق بالفيوم

قال محمد جاب الله، من أهالي قرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، إنه يؤيد ويدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعبر عن ذلك بالوقوف في الشارع حاملاً صورة الرئيس، مضيفا "بحبك ياريس وإحنا بندعمك لفترة رئاسية جديدة".

مواطن: مبادرة حياة كريمة غيّرت شكل قريتنا للأفضل

وأضاف جاب الله، أن قرية الغرق شهدت العديد من التغييرات لم تكن موجودة من قبل، حيث كانت تُعاني من فقر معظم الخدمات، ولكن حال القرية تغير خاصةً بفضل مبادرة حياة كريمة للأفضل، من تطوير في المدارس وشبكة صرف صحي.

واستطرد جاب الله، أن سر دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة نابع من قناعته بالكم الهائل من المشروعات التنموية التي شهدتها الدولة خلال الثماني سنوات الماضية، وعليه يجب استكمال ما بدأه من إنجازات في كل القطاعات المختلفة، وتأهيل البنية التحتية المتهالك على مدار قرون ماضية.

محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" بقرى إطسا ويوسف الصديق

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحتلها الأولى بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، للوقوف على آخر الأعمال بها، ومعدلات التنفيذ تبعاً لملاحظات مسئولي دار الهندسة، ورصد أي ملاحظات لتلافيها بشكل عاجل، مع انتهاء العمل بعدد من المشروعات واقتراب دخولها الخدمة.

وأكد محافظ الفيوم سرعة إنهاء الأعمال بمراكز الشباب التى تضم ملاعب، بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، استعداداً لتسليمها فى أقرب وقت، وكذا تحديد الموقف التنفيذى للمجمعات الزراعية والخدمية، وإعداد تقرير مفصل بالملاحظات لتحديد الجاهز منها للاستلام، وكذا مراعاة الأعلى جاهزية للاستلام حتى يتم تجهيز الأثاث اللازم لها، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، مما يعود بالنفع على المواطنين.

مواطن من قرية الغرق بالفيوم
مواطن من قرية الغرق بالفيوم
مواطن قرية الغرق أؤيد الرئيس السيسي حياة كريمه الانتخابات

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