السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تصدرت محركات البحث.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي عن علاوة الغلاء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تصدرت القرارات المالية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محركات البحث على جوجل، حيث كثر فى البحث الأول على جوجل عن القرارات التى أصدرها الرئيس للتخفيف عن كاهل المواطنين، وهي حزمة قرارات إقتصادية هامة وترصدها الدستور خلال السطور المقبلة كالتالي: 

-زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

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-زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

-رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

-زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.

-مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.

-سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

-قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

-إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

جدير بالذكر أنه قد أفتتح الرئيس السيسي، خلال زيارته اليوم، عددًا من المشروعات داخل قرية سدس الأمراء ببني سويف، بعد إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات الأخرى داخل المحافظة عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس".

 

 

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