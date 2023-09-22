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مصر

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.. ميعاد تطبيق الزيادة الجديدة

معاشات
معاشات

بالتزامن مع قرب بدء شهر أكتوبر واقتراب موعد المولد النبوي الشريف يحرص المواطنين المستفيدين معرفة موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 عبر جوجل، حيث ارتفعت معدلات البحث عقب أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المنحة الاستثنائية لجميع أصحاب المعاشات لمبلغ 600 جنيه بدلا من قيمة 300 جنيه.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.. ميعاد تطبيق الزيادة الجديدة

وفي هذا الإطار، تنشر «الدستور» لزوارها كافة التفاصيل المتعلقة بمعاشات شهر أكتوبر لعام 2023، والزيادة المقررة، وذلك يكون من خلال السطور الآتية.

قيمة المعاشات بعد قرار الزيادة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم السبت الماضي خلال زيارته لمحافظة بني سويف، بقيامه بمضاعفة المنحة الاستثنائية لكافة أصحاب المعاشات والذي يبلغ عددهم نحو 11 مليون مستفيد، لكي تكون مبلغ 600 جنيه بدلا من قيمة 300 جنيه، فضلا عن حزمة من جميع الحوافز، وستساعد على تخفيف العبء عن كافة المواطنين.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة

تطبق الزيادة الجديدة على قيمة المعاشات، وذلك تزامنا مع ميعاد صرف معاشات شهر أكتوبر لعام 2023، ويكون تنفيذا لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، لتخفيف عبء الغلاء المعيشي على كاهل المواطنين.

جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

  • الفئة الأولى التي ستحصل على معاش أكثر من مبلغ 1000 جنيه، ويصرف معاشها في يومي 1 أكتوبر، و 2 أكتوبر، وذلك مع تطبيق الزيادة الجديدة.
  • الفئة الثانية التي ستحصل على معاش أكثر من مبلغ 2000 جنيه، ويصرف معاشها في يومي 3 أكتوبر، و 4 أكتوبر، وذلك مع تطبيق الزيادة الجديدة.
  • الفئة الثالثة التي ستحصل على معاش أكثر من مبلغ 3000 جنيه، ويصرف معاشها في يومي 5 أكتوبر، و 6 أكتوبر، وذلك مع تطبيق الزيادة الجديدة.

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي المصرية للمواطنين من أصحاب المعاشات، وذلك عدة أماكن لصرف كافة معاشات شهر أكتوبر 2023، وذلك تيسيرًا على كبار السن من جميع عمليات الازدحام، وجاءت الأماكن كالتالي:

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  • ماكينات الصرف الآلي (ATM) الخاصة بالبنوك.
  • كافة فروع بنك ناصر الاجتماعي.
  • جميع البنوك التجارية وبنوك القرى.
  • كافة منافذ شركة فورى.
  • الصرف يكون من خلال البريد المصري.
  • من خلال المحافظ الإلكترونية في الهاتف المحمول.
  • البريد المصري.
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