مع قرب بدء شهر أكتوبر حرص المستفيدين من المعاشات معرفة موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 وتفاصيل الزيادة الجديدة، حيث يترقبها أكثر من 5 ملايين مستحق، ميعاد الصرف لمعاش أكتوبر حيث من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف معاشات شهر أكتوبر يوم الأحد الأول في الشهر ذاته.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 وتفاصيل الزيادة الجديدة

وتستعرض “الدستور" في هذا التقرير موعد صرف معاشات شهر أكتوبر وتفاصيل الزيادة الجديدة وقيمتها.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر

أعلنت الهيئة القومية بالتأمينات والمعاشات، أن يكون صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 سوف يأتي شاملًا الزيادة الاستثنائية والتي وجَّه بها الرئيس “عبد الفتاح السيسي” منذ أيام وذلك خلال افتتاحه أحد المشروعات القومية في محافظة بني سويف.

ومن المقرر أن ستضاف مبلغ 300 جنيه، زيادة لأصحاب المعاشات بدء من شهر أكتوبر القادم وهي بمثابة زيادة دائمة على أصحاب المعاشات، طبقًا لما صرح به وزير المالية “الدكتور محمد معيط”.

كما سيتم صرف معاشات شهر أكتوبر من خلال، (المحافظ الإلكترونية)، (ومنافذ فوري)، (والصراف الآلي)، (وماكينات الـ ATM بجانب مكاتب البريد المصري).

تفاصيل معاشات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة

تنشر الدستور تفاصيل معاشات شهر أكتوبر لعام 2023 والتي ستشمل الزيادات الجديدة التي قد أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقد جاءت على النحو التالي:

من يتقاضى 1500 جنيه سيتقاضى 1800 جنيه.

من يتقاضى 1700 جنيه سيتقاضى 2000 جنيه.

من يتقاضى 2000 جنيه سيتقاضى 2300 جنيه.

من يتقاضى 2300 جنيه سيتقاضى 2600 جنيه.

من يتقاضى 2600 جنيه سيتقاضى 2900 جنيه.

من يتقاضى 2900 جنيه سيتقاضى 3200 جنيه.

من يتقاضى 3200 جنيه سيتقاضى 3500 جنيه.

من يتقاضى 3500 جنيه سيتقاضى 3800 جنيه.

من يتقاضى 3800 جنيه سيتقاضى 4100 جنيه.

من يتقاضى 4100 جنيه سيتقاضى 4400 جنيه.

من يتقاضى 4400 جنيه سيتقاضى 4700 جنيه.

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ولاسيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، “رئيس جمهورية مصر العربية”، كان قد وجَّه في يوم السبت الماضي الموافق 16 من سبتمبر 2023، وذلك خلال افتتاحه عدة مشروعات خدمية بقرية سدس الأمراء الواقعة بمحافظة بني سويف، بزيادة العلاوة الاستثنائية لمستفيدي ومستحقي المعاشات إلى مبلغ 600 جنيه، بدلًا من قيمة 300، لتخفيف الأعباء الاقتصادية العالمية وذلك عن كاهل المواطن المصري.