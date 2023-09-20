محافظ المنيا يشهد حفل تكريم وكيل وزارة المالية لبلوغه سن المعاش

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حفل تكريم نصر طايع وكيل وزارة المالية بالمنيا، لبلوغه سن المعاش، وذلك تقديراً لما بذله من جهد خلال فترة عمله بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وشريف عبد المعبود ممثل وزارة المالية، والمقدم محمد كريم مكتب المستشار العسكري، ومندوبي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وعدد من الجهات المعنية.

وأكد المحافظ، أن التكريم واجب تجاه كل من يعمل بجد و إخلاص، في كافة المديريات ومواقع العمل، لأننا نعمل كأسرة واحدة بروح الفريق نضع نصب أعيننا خدمة الوطن والمواطن، وحرص المحافظ، على إهدائه درع المحافظة تقديرًا وتكريمًا لما قدمه طوال مسيرته الوظيفية.

ومن جانبه، قدم نصر طايع، الشكر للحضور لما استشعره من حب وحفاوة لتكريمه وامتنانه لكل مشاعر الصدق والوفاء التي لمسها، موجهًا الشكر لمحافظ المنيا على الدعم للمديرية المالية، كما وجه الشكر لكل أبناء المديرية وقيادات المالية على دعمهم المتواصل.

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