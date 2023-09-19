الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" تواصل صرف دعم معاش تكافل وكرامة على مستوى الجمهورية

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023 من خلال منافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية.

 

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2023

وأعلنت وزارة التضامن، عن تشغيل غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد؛ لمتابعة عملية صرف الدعم لمن تخلف خلال الأيام الماضية.

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معاش تكافل وكرامة 2023

وأكدت الوزارة أن عدد المستفيدين من تكافل وكرامة يصل الى 5.2 مليون أسرة مكونة من 22 مليون شخص، لافتة إلى أنه تم وضع مشروطية لاستمرار الحصول على الدعم، منها عدم زواج القاصرات، وزيارة الأم المستفيدة وأبنائها للوحدة الصحية كل 3 أشهر، حيث يتم أخذ التطعيمات الأساسية للأطفال من 0-6 سنوات، ومتابعة نمو الطفل "طول، وزن، صحة عامة"، بالاضافة الى متابعة الأم أثناء الحمل وبعد الولادة، كما تم وضع مشروطية خاصة بالتعليم، وتتمثل في شرط تسجيل الأطفال في المدارس والحضور اليومي في المدرسة بنسبة 80% على الأقل من إجمالي أيام الدراسة.

"التضامن" تواجه زواج القاصرات بمشروطية الدعم النقدى "تكافل وكرامة"

 

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة 2023

وأوضحت أن 62% مستفيد يحصل على الدعم النقدى "تكافل"، و38% مستفيد من دعم "كرامة" الذى يخصص لكبار السن، وذوي الاعاقة، ووفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تمت زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2023، بنسبة "15%"  وبإجمالى "5" ملايين أسرة.

وقالت الوزارة، إن هناك نظاما موحدا ومميكنا لاستخراج تقارير القوميسيون الطبي، وتمت ميكنة البرنامج بالكامل، حيث أصبح نظاما مميكنا من التسجيل إلى الصرف، كما تم ربط شبكات المعلومات مع الصحة والسكان والتربية والتعليم والأزهر الشريف، علاوة على ميكنة قاعدة بيانات لجان المساءلة المجتمعية، وميكنة المديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية بالكامل، بالإضافة إلى وضع نظام مميكن لإدارة حالة كل أسرة (منظومة الشكاوى)، كما تم ربط شبكات المعلومات مع التامينات والرقابة الإدارية والتخطيط، بالإضافة إلى إجراء تحديث دوري للبيانات بالشراكة مع إي فايننس. 

وزارة التضامن تكافل وكرامة البريد المصري تكافل

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