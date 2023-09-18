الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لـ ذوي الإعاقة

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

فى ظل إيمان الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي فى تيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بهدف مد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية لهم.

كارت الخدمات المتكاملة

وفى هذا الشان، أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتشكيل لجنة لتظلمات أشخاص ذوي الاعاقة حول كارت الخدمات المتكاملة بكل محافظة بهدف فحص التظلمات المقدمة من المواطنين بشأن قرار رفض طلباتهم في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وأطلقت وزارة التضامن حملة تحت شعار «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية على مستوى الجمهورية من خلال زيارات منزلية وتدريب وتاهيل الاشخاص ذوي الاعاقة الراغبين فى العمل، وذلك حتى نهاية يناير 2024، حيث تعتمد الحملة في آليات عملها على تفعيل مكاتب تأهيل متنقلة في كافة المراكز والقرى.

"التضامن الاجتماعى": حملة "هنوصلك" هدفها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

ويتم استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة لعدة إعاقات وهى " الإعاقات البسيطة - المستوى الأول"، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على بدء التسجيل الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة من اعاقات ذهنية، حركية، بصرية وسمعية، بالاضافة الى اضطراب طيف التوحد وأمراض الدم.

إجراءات للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

الدخول الى الموقع الالكتروني للوزارة، وتسجيل البيانات الشخصية بدقة حيث يتوقف عليها قبول الطلب أو رفضه.

إدراج الملفات المرفقة واضحة بشكل سليم، وضرورة ملء البيانات الشخصية والتى تشمل مجموعة أسئلة ثم يتم كتابة الاتي:-

البيانات الشخصية

الرقم القومي للشخص، تاريخ الميلاد، الاسم رباعي، الحالة الاجتماعية، النوع أي ذكر أم أنثى، محافظة السكن، مدينة السكن، العنوان، الوظيفة، التليفون الذي ستصلك عليه رسالة بموعد ومكان الكشف.

و أوضحت الوزارة، أنه يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات من خلال الضغط هنا

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