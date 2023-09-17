"التضامن" تواجه زواج القاصرات بمشروطية الدعم النقدى "تكافل وكرامة"

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط لاستمرار الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، منها عدم زواج القاصرات، وزيارة الأم المستفيدة وأبنائها للوحدة الصحية كل 3 أشهر، حيث يتم أخذ التطعيمات الأساسية للأطفال من 0-6 سنوات، ومتابعة نمو الطفل "طول، وزن، صحة عامة".

مشروطية الدعم

وأكدت وزارة التضامن أنه من ضمن الشروط متابعة الأم أثناء الحمل وبعد الولادة، كما تم وضع مشروطية خاصة بالتعليم، وتتمثل في شرط تسجيل الأطفال في المدارس والحضور اليومي في المدرسة بنسبة 80% على الأقل من إجمالي أيام الدراسة.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي يصل إلى 5 ملايين أسرة بما يضم 22 أسرة، ومن المقرر زيادته بنسبة 15% وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت وزارة التضامن إلى أن إجمالي الدعم بلغ نحو 311 مليار جنيه خلال العشرين عامًا الماضية، وزيادة 203 مليارات جنيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

إجراءات الاشتراك في البرنامج

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم وتقديم المستندات المطلوبة:

- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.