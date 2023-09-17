"التضامن" توقع بروتوكول تعاون لرفع كفاءة الهيئات التأهيلية

وقَّعت وزارة التضامن الاجتماعي، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، بروتوكول تعاون بشأن مشروع "اتقدم"؛ لرفع كفاءة الهيئات التأهيلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد والإعاقات النمائية المشابهة.

ووقَّع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع الأهلي، ومها هلالي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد.

ويهدف البروتوكول إلى إعداد برنامج تأهيلي موحد ومعتمد لمهارات التعلم الأساسية للأطفال ذوي التوحد والإعاقة الذهنية الملتحقين بمراكز وزارة التضامن الاجتماعي والذين يلتقون خدمات تأهيلية وتدريبية بالهيئات التأهيلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وإتاحته إلكترونيًا من خلال بوابة المشروع على منصة "اتقدم".

كما سيتم إعداد دليل استرشادي للاخصائيين للتدريب وتأهيل الطلاب ذوي التوحد والإعاقة الذهنية وإتاحته إلكترونيًا من خلال بوابة المشروع على منصة اتقدم، وكذلك إعداد دليل استرشادي للأخصائيين لإدارة سلوك الطلاب ذوي التوحد والإعاقة الذهنية وإتاحته إلكترونيًا من خلال بوابة المشروع، فضلًا عن إعداد دليل استرشادي للأخصائيين لإرشاد أولياء أمور الطلاب ذوي التوحد والإعاقة الذهنية وإتاحته إلكترونيًا من خلال بوابة المشروع على منصة "اتقدم".

رفع كفاءة الكوادر العاملة في التأهيل

كما سيتم العمل على رفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال تأهيل وتعليم وتدريب الأشخاص ذوي التوحد والإعاقات الذهنية، بالإضافة إلى تجهيز وتشغيل وحدات الدعم التكنولوجي بالهيئات التأهيلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

واتفق الطرفان أن تكون الفئات المستهدفة من البروتوكول هم الأطفال ذوي التوحد والإعاقات الذهنية الملتحقين أو الذين يتلقون خدمات تأهيلية وتدريبية بالهيئات التأهيلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك الاخصائيين العاملين بالهيئات التأهيلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى أولياء أمور الطلاب ذوي التوحد والإعاقة الذهنية.