السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على مواعيد صرف معاش شهر أكتوبر 2023 وقيمة الزيادة

معاش
معاش

تزايدت معدلات بحث اصحاب المعاشات عن مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، وخاصة بعد حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  حول زيادة المعاشات خلال زيارته الأخيرة إلى بني سويف، بالإضافة إلى زيادات أخرى للعاملين بالدولة لمواجهة أعباء الحياة والتخفيف من على كاهل المواطنين، كما يتساءل أصحاب المعاشات حول إقرار الزيادات الجديدة بمبلغ المعاش أو سيتم تطبيقة بالشهور المقبلة.

موعد صرف معاش شهر أكتوبر 2023

تستعد الهيئة القومية للتامينات لصرف معاش شهر أكتوبر 2023، وقد  تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا، بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وسيتم تطبيق الزيادات الجديدة بالمعاش من شهر أكتوبر المقبل وذلك بداية من الأول من شهر  أكتوبر إلى السادس من شهر أكتوبر.

وقد لقت الزيادات الجديدة للمعاش ترحيب كبير من قبل المواطنين الذي شعروا بأن الدول تشعر بهم وتحاول الوقوف بجوارهم رغم الأزمة الاقتصادية.

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كيفية معرفة قيمة الزيادة بالمعاش 

يتساءل أصحاب المعاشات عن كيفية احتساب الزيادة الجديدة على مبلغ المعاش الذي يتم صرفه إليهم شهريًا حيث أن طريقة حساب المعاشات بالزيادة الجديدة، تتم من خلال  حسابه عبر ضرب قيمة المعاش الحالي في (15)، وهي نسبة الزيادة، ثم قسمة الناتج على 100؛ ليحصل المواطن على قيمة الزيادة من المعاشات خلال شهر أكتوبر. 

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كيف يمكن صرف المعاش

هناك طرق عديدة يمكن للمواطنين من خلال الحصول على مبلغ  المعاش ولتخفيف على أصحاب المعاشات ومراعاة لسنهم وقدراتهم الجسدية فبحوزة كل منهم فيزا كارت يستطيع من خلال:

ماكينات الصرف الآلي للبنوك المختلفة والمنتشرة بكافة المناطق.

ماكينات فوري المتواجدة في محلات التسوق.

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