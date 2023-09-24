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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تصدر السؤال عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2024، محركات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لصرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة، بداية من شهر أكتوبر المقبل، حيث أعلنت عن صرف الزيادة الجديدة المقدرة بنسبة 15%، لنحو 5 ملايين أسرة.

زيادة معاش تكافل وكرامة 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر زيادة معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجًا في كافة محافظات الجمهورية بهدف توفير حياة كريمة لهم،وتبلغ نسبة الزيادة نحو 15% بتكلفة سنوية 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وذلك يكون المنحة المالية الشهرية قد زادت بنسبة 40% منذ شهر أبريل 2024.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد صرح في وقت سابق، بأنه ستتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في أول الشهر المقبل على أن يكون الاستحقاق اعتبارًا من أول شهر أكتوبر المقبل.

وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج معاش تكافل وكرامة 2023، أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهري من 620-740 جنيها شهرياً لكل أسرة، فضلاً عن أن كل من يحصل على تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم، وله الحق أيضاً في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهرياً، مما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم.

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الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

يمكنك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمشتركين فى الموقع من خلال الدخول إلى الرابط وكتابة الرقم القومى للشخص المستعلم

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أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية منافذ صرف أصحاب المعاشات ممن بلغوا سن الـ 60  أو برنامج تكافل وكرامة في كافة محافظات الجمهورية وهي:-

منافذ البريد المصري.

الهواتف المحمولة.

بنك ناصر الاجتماعي.

المحافظ الإلكترونية.

كارت ميزة.

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

منافذ فوري.

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