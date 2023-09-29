موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 لجميع العاملين بالدولة.. من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها عبر محرك البحث "جوجل".

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر..

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للعاملين بالدولة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

صرحت وزارة المالية المصرية أن صرف مرتبات شهر أكتوبر2023 الحالى سوف يبدأ يوم 25 من الشهر ذاته، وتستمر عملية صرف المرتبات حتى يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2023، وسيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لشهر سبتمبر بخلاف المرتبات أيام 7 و10 و11 أكتوبر 2023، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

الزيادة الجديدة في مرتبات شهر أكتوبر 2023

ومرتبات شهر أكتوبر 2023 من المقرر أن تشهد تطبيق الزيادة الجديدة التي وجه إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أعلن أنه من المقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين في القطاع الحكومي، والزيادة المقررة لأصحاب المعاشات، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، بعد إحالتها إلى مجلس النواب فور انعقاده في أكتوبر المقبل.

كما أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم استحقاق الحزمة الجديدة من الزيادات، بداية من شهر أكتوبر المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية تبلغ 60 مليار جنيه.

الحد الأدنى للأجور الجديد قبل صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

الدرجة السادسة 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه.

الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلًا من 5500 جنيه.

الدرجة الأولى 6500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.

درجة مدير عام 7000 جنيه.

الدرجة العليا 8000 جنيه.

الدرجة الممتازة 10000 جنيه.

يذكر أنه في 16 سبتمبر 2023، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بزيادة الحد الأدنى للموظفين ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، لتكون الزيادة الثانية في مرتبات الموظفين بعد صرف زيادة لهم في 1 أبريل 2023.