موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 بالزيادات الجديدة للحد الأدنى

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 والتي تكون في الأسبوع الأخير من كل شهر ميلادي، وحددت الوزارة جدول صرف المرتبات التي زاد الحد الأدني لها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 بالزيادات الجديدة.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023

وفقاً للبيان الصادر عن وزارة المالية المصرية، فإن موعد صرف مرتبات اكتوبر 2023 للعاملين في الحكومة المصرية سيكون على مدار 5 أيام، بدءًا من يوم الاثنين الموافق 24 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2023، وذلك من منافذ صرف المرتبات التي أوضحتها الوزارة.

زيادة مرتبات الموظفين في مصر 2023

في 16 سبتمبر 2023، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بزيادة الحد الأدنى للموظفين ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، لتكون الزيادة الثانية في مرتبات الموظفين بعد صرف زيادة لهم في 1 أبريل 2023 ، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين.

الحد الأدنى للأجور الجديد

وبذلك يصبح جدول زيادة الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية كالتالي: