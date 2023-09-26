الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 بالزيادات الجديدة للحد الأدنى

مرتبات
مرتبات

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 والتي تكون في الأسبوع الأخير من كل شهر ميلادي، وحددت الوزارة جدول صرف المرتبات التي زاد الحد الأدني لها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 بالزيادات الجديدة. 

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023

وفقاً للبيان الصادر عن وزارة المالية المصرية، فإن موعد صرف مرتبات اكتوبر 2023  للعاملين في الحكومة المصرية سيكون على مدار 5 أيام، بدءًا من يوم الاثنين الموافق 24 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2023، وذلك من منافذ صرف المرتبات التي أوضحتها الوزارة. 

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 وقيمة الزيادة الجديدة

بعد الزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

زيادة مرتبات الموظفين في مصر 2023

في 16 سبتمبر 2023، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بزيادة الحد الأدنى للموظفين ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، لتكون الزيادة الثانية في مرتبات الموظفين بعد صرف زيادة لهم  في 1 أبريل 2023 ، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين.

الحد الأدنى للأجور الجديد

وبذلك يصبح جدول زيادة الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية  كالتالي: 

  • مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 11 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف و500 جنيه شهريًا.
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها : 9 آلاف جنيه بدلا من 8500 جنيه.
  • درجة المدير العام أو ما يعادلها:  7500 جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه.
  • الدرجة الأولى : 7 آلاف جنيه بدلا من 6500 جنيه.
  • الدرجة الثانية: 6 آلاف جنيه بدلا من 5500 جنيه.
  • الدرجة الثالثة: 5500 جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه.
  • الدرجة الرابعة: 5 آلاف جنيه بدلا من 4500 جنيه.
  • الدرجة الخامسة: 4500 جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه.
  • الدرجة السادسة : 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.
txt

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 وصرف الزيادات الجديدة

صرف مرتبات صرف مرتبات أكتوبر وزارة المالية عبد الفتاح السيسي مرتبات الموظفين موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 الحد الادنى للأجور

مواد متعلقة

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 وقيمة الزيادة الجديدة

بعد الزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 وقيمة الزيادة الجديدة

عاجل.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للعاملين بالدولة قبل الزيادة (تفاصيل)

الأكثر قراءة

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

لجنة الحكام تقرر إيقاف أمين عمر وإبعاده عن إدارة مباريات الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شؤون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر