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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 وقيمة الزيادة الجديدة

المرتبات
المرتبات

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 وقيمة الزيادة الجديدة محور اهتمام كافة موظفي الدولة حالية عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حزمة من القرارات من شأنها الحماية الاجتماعية للمواطنين على رأسها زيادة الأجور ورفع الحد الأدني للأجور لموظفي الدرجة السادسة في القطاع العام.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 وقيمة الزيادة الجديدة

تحول وزارة المالية أموال مرتبات موظفي الدولة عن شهر أكتوبر لحساباتهم في كافة البنوك التي تتعامل معها كل مؤسسة خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر ولم يحدد بعد جدول صرف رواتب موظفي كل مؤسسة بالزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية لتوفير الحماية الاجتماعية والمقدرة بـ 300 جنيه تبلغ تكلفة القرارات المالية لرفع مستوى معيشة المواطنين نحو 60 مليار جنيه.

يذكر أن مرتبات شهر سبتمبر 2023 تصرف حاليا لكافة موظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول المذكور في الكتاب الدوري المعتمد رسميا من الدكتور محمد معيط وزير المالية والتي تنتهي يوم الأربعاء المقبل 27 سبتمبر قبل اجازة المولد النبوي الشريف.

موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة وقيمتها بعد الزيادة

بعد الزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

جدول الزيادة المتوقعة في مرتبات شهر أكتوبر 2023

تعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية الكتاب الدوري الذي يحدد موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 وقيمة الزيادة الجديدة خلال الأيام المقبلة حيث من المتوقع أن تكون الزيادة كما يلي:-

  • مرتبات العاملين بالدرجة السادسة بعد الزيادة في شهر أكتوبر 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه.
  • مرتبات العاملين بالدرجة الخامسة بعد الزيادة في شهر أكتوبر 4500 جنيه بدلا من 4000 جنيه.
  • مرتبات العاملين بالدرجة الرابعة بعد الزيادة في شهر أكتوبر 5000 جنيه بدلا من 4500 جنيه.
  • مرتبات العاملين بالدرجة الثالثة بعد الزيادة في شهر أكتوبر 5500 جنيه بدلا من 5000 جنيه.
  • مرتبات العاملين بالدرجة الثانية بعد الزيادة في شهر أكتوبر 6000 جنيه بدلا من 5500 جنيه.
  • مرتبات العاملين بالدرجة الأولى بعد الزيادة في شهر أكتوبر 6500 جنيه بدلا من 6000 جنيه.
  • مرتبات العاملين بدرجة المدير العام بعد الزيادة في شهر أكتوبر 7000 جنيه.
  • مرتبات العاملين بدرجة العليا العام بعد الزيادة في شهر أكتوبر 8000 جنيه.
  • مرتبات العاملين بدرجة الممتاز بعد الزيادة في شهر أكتوبر 10000 جنيه.

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