تبدأ الأحد.. موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، وينشغل كثير من المواطنين وأصحاب المعاشات مع نهاية كل شهر بالبحث على محرك البحث العالمي جوجل عبر الإنترنت لمعرفة مواعيد الصرف وموعد تطبيق الزيادة التي أقرها الرئيس السيسي.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

وفي هذه السطور يرصد “الدستور” كل المعلومات والتفاصيل عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.

موعد بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

قررت الهيئة القومية للبريد، تبدأ صرف معاشات شهر اكتوبر 2023، اعتبار من صباح يوم الأحد 1 أكتوبر عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية وعبر المحافظ الإلكترونية، من خلال مكاتب البريد.

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موعد صرف معاش شهر اكتوبر 2023

وقسمت الهيئة أصحاب المعاشات على شرائح لمنع التكدس والتزاحم أثناء عمليات صرف المعاشات، وتوزعت الشرائح كالآتي الفئة الأولى لأصحاب معاش أقل من 1000 جنيه خلال يومي الأحد والإثنين 1 و2 أكتوبر في حين أن الفئة الثانية لأصحاب معاش أكثر من 1000 وأقل من 2000 جنيه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و٤ أكتوبر، تليها الفئة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه إلى 3000 خلال يومي الخميس والأحد 5 و8 أكتوبر، والفئة الأخيرة الأكثر من ثلاثة آلاف جنيه خلال يومي الإثنين والثلاثاء 9 و10 أكتوبر على أن يتم منح يومين لمن تخلف عن الصرف خلال هذه الأيام خلال يومي الأربعاء والخميس 11 و12 أكتوبر.

موعد تطبيق المنحة الاستثنائية لاصحاب المعاشات

من المقرر قيام هيئة التامينات الاجتماعية مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا، بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وسيتم تطبيق الزيادات الجديدة بالمعاش من شهر أكتوبر المقبل وذلك بداية من الأول من شهر أكتوبر إلى السادس من شهر أكتوبر.

ولقت الزيادات الجديدة للمعاش ترحيب كبير من قبل المواطنين الذي شعروا بأن الدول تشعر بهم وتحاول الوقوف بجوارهم رغم الأزمة الاقتصادية.

موعد صرف معاشات شهر اكتوبر 2023

ويهتم كثير من المواطنين وأصحاب المعاشات بشكل دوري، مع نهاية كل شهر وبداية شهر جديد عن معرفة موعد صرف معاشات شهر اكتوبر 2023 والحصول على الخدمات البريدية والمالية والتي تتخطى 170 خدمة حاليا تقدمها هيئة البريد المصري لعدد 25 مليون عميل.

مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر اكتوبر 2023

تبدأ مواعيد عمل البريد المصري يوميا من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة عصرا في حين تبدأ الفترة المسائية الساعة الثالثة مساء إلى الرابعة مساء في بعض المكاتب تمتد الي السادسة مساء.

اتخذت الهيئة القومية للبريد المصري مجموعة من الإجراءات للتيسير علي أصحاب المعاشات في صرفها وتبدأ صرف معاشات اكتوبر 2023، اعتبارا من الاحد المقبل بجميع فروع الهيئة البالغة 4412 مكتب بريد علي مستوي الجمهورية.

وقسمت الهيئة أصحاب المعاشات علي شرائح لمنع التكدس والتزام أثناء صرف المعاشات والتي يستفيد منها نحو 11 مليون عميل شهريا وتوفر مخصصات مالية تزيد عن 155مليار جنيه شهريا.

أبرز الخدمات التي تقدمها هيئة البريد المصري

تقدم الهيئة القومية للبريد المصري خدماتها إلى نحو 25 مليون مواطن في جميع المحافظات، حيث يصل عدد فروع ومكاتب الهيئة حاليا نحو 4412 مكتب على مستوى الجمهورية لتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية والحوالات والرسائل الفورية والطرود والشحن والتوصيل وخدمات الحكومة الإلكترونية بالإضافة لصرف معاشات نحو 11 مليون مواطن شهريا.