مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 وخطوات الاستعلام عن الزيادة الجديدة

بدء العد التنازلي عن صرف المعاشات، يزداد التساؤل عن مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف المعاشات لشهر أكتوبر 2023، وذلك لأكثر من 11 مليون مواطن بالدولة المصرية.

مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، و أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر، وخطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات.

وأوضحت الهيئة القومية بالتأمين الاجتماعي كافة خطوات الاستعلام عن الزيادة الجديدة، وميعاد صرفها لجميع المستحقين، وذلك بالإضافة لجدول مواعيد الصرف لكافة أصحاب المعاشات.

يبدأ صرف معاشات أكتوبر 2023 لجميع المستحقين بداية من يوم 1 أكتوبر لعام 2023، وسيستمر صرف المعاش إلى يوم 6 أكتوبر 2023 القادم.

جدول مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

وتصرف معاشات شهر أكتوبر لعام 2023 للشريحة الأولى، والتي ستحصل على معاش أكثر من مبلغ 1000 جنيها، في يوم 1 أكتوبر و2 أكتوبر 2023.

وتصرف معاشات شهر أكتوبر لعام 2023 للشريحة الثانية، والتي ستحصل على معاش أكثر من قيمة 2000 جنيها، في يوم 3 أكتوبر و4 أكتوبر 2023.

وتصرف معاشات شهر أكتوبر لعام 2023 للشريحة الثالثة، والتي ستحصل على معاش أكثر من مبلغ 3000 جنيها، في يومي 5 و6 أكتوبر 2023.

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

ماكينات الصراف الآلي “ATM” الخاصة بالبريد والبنوك.

فروع بنك ناصر الاجتماعي الموزعة على أنحاء الجمهورية.

المحافظ الإلكترونية للتليفون المحمول.

كافة منافذ شركة فوري.

موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة 2023

ويتم صرف المعاشات بالزيادة الجديدة 2023 للمواطنين، الذي تقدر بقيمة 600 جنيه بدءً من شهر نوفمبر 2023.

ويكون بذلك الحد الأدنى للمعاشات لأكثر من حوالي 11 مليون مواطن، عقب الزيادة الجديدة مبلغ 1300 جنيه، بعد الزيادة، التي تقدر بمبلغ 600 جنيه، وذلك طبقا لما أوضحه اللواء جمال عوض، بصفته رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

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