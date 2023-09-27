يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن مواعيد وأماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، وكذلك موعد صرف الزيادة الجديدة، للاستفادة من الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكلفة قدرها 60 مليار جنيه، وتهدف الزيادة الجديدة في المعاشات 2023 إلى تخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب المعاشات، وتحسين مستوى معيشتهم.

مواعيد معاشات شهر أكتوبر 2023:

يبدأ صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، يومي 1 و2 سبتمبر 2023، للفئة الأولى من مبلغ 1000 جنيه.

تصرف معاشات شهر أكتوبر 2023، للفئة الثانية التي تبدأ من 2000 جنيه، يومي 3 و4 سبتمبر 2023.

تصرف معاشات شهر أكتوبر 2023 للفئة الثالثة التي تبدأ من 3000 جنيه، يومي 5 و6 سبتمبر 2023.

موعد صرف الزيادة الجديدة فى المعاشات

ومن جانبه، قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن مجلس النواب سيجتمع في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم، موضحًا أن المعاشات تصرف أول الشهر وبالتالي سيتم صرفها مع معاش شهر أكتوبر.

وأضاف عوض، أنه سيتم صرف المنحة لكل أصحاب المعاشات بأثر رجعي من أكتوبر في شهر نوفمبر المقبل، أي سيتم صرف الزيادة في يوم 1 نوفمبر القادم، بالإضافة إلى الزيادة بالمعاش الخاص بشهر أكتوبر مع هذا الشهر.

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023:

منافذ البريد المصرى.

بنك ناصر الاجتماعى.

البنوك

المحافظ الإلكترونية.

ماكينات الصرف الآلى للبنوك.

منافذ فورى

الهواتف المحمولة.

كارت ميزة.

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الزيادة الجديدة فى المعاشات

يشار إلى أن الرئيس السيسي، كان قد قرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون «مستحق معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه، تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.

كما تم زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون المعاش زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.