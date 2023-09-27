الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد وأماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

صرف معاشات
صرف معاشات

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن مواعيد وأماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، وكذلك موعد صرف الزيادة الجديدة، للاستفادة من الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكلفة قدرها 60 مليار جنيه، وتهدف الزيادة الجديدة في المعاشات 2023 إلى تخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب المعاشات، وتحسين مستوى معيشتهم.

 

مواعيد معاشات شهر أكتوبر 2023:

  • يبدأ صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، يومي 1 و2 سبتمبر 2023، للفئة الأولى من مبلغ 1000 جنيه.
  • تصرف معاشات شهر أكتوبر 2023، للفئة الثانية التي تبدأ من 2000 جنيه، يومي 3 و4 سبتمبر 2023.
  • تصرف معاشات شهر أكتوبر 2023 للفئة الثالثة التي تبدأ من 3000 جنيه، يومي 5 و6 سبتمبر 2023.

 

موعد صرف الزيادة الجديدة فى المعاشات 

ومن جانبه، قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن مجلس النواب سيجتمع في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم، موضحًا أن المعاشات تصرف أول الشهر وبالتالي سيتم صرفها مع معاش شهر أكتوبر.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 وصرف الزيادات الجديدة

معاشات شهر أكتوبر 2023.. الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

وأضاف عوض، أنه سيتم صرف المنحة لكل أصحاب المعاشات بأثر رجعي من أكتوبر في شهر نوفمبر المقبل، أي سيتم صرف الزيادة في يوم 1 نوفمبر القادم، بالإضافة إلى الزيادة بالمعاش الخاص بشهر أكتوبر مع هذا الشهر.

 

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023:

  • منافذ البريد المصرى.
  • بنك ناصر الاجتماعى.
  • البنوك
  • المحافظ الإلكترونية.
  • ماكينات الصرف الآلى للبنوك.
  • منافذ فورى
  • الهواتف المحمولة.
  • كارت ميزة.

قد يهمك أيضًا |

الزيادة الجديدة فى المعاشات

يشار إلى أن الرئيس السيسي، كان قد قرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون «مستحق معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه، تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.

 

كما تم زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون المعاش زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.

معاش معاش شهر أكتوبر معاشات شهر أكتوبر صرف معاشات شهر أكتوبر الهيئة القومية للتامين الاجتماعي موعد صرف الزيادة الجديدة معاشات شهر أكتوبر 2023

الأكثر قراءة

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم أفريقيا 2027

عاجل.. الأردن يسقط مسيّرتين محملتين بمخدرات قادمتان من سوريا

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 27-9-2023

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 27-9-2023

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر