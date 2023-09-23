السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواعيد بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

المعاشات
المعاشات

مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.. شهدت الساعات الماضية ارتفاعًا في أعداد الباحثين عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر، خاصةً بين أصحاب المعاشات، بعد أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المنحة الاستثنائية لهم من 300 جنيه إلى 600 جنيه.

مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

أعلنت القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، والتي من المقرر أن تصرف يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023 ويستمر حتى 6 أكتوبر.

وكانت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات قد أعلنت أن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 سيأتي شاملا الزيادة الاستثنائية التي وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام خلال افتتاحه أحد المشروعات القومية بمحافظة بني سويف.

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كما أن من المقرر أن تضاف 300 جنيه، زيادة لأصحاب المعاشات بداية من شهر أكتوبر المقبل وهي بمثابة زيادة دائمة على المعاشات، وفقا لما صرح به وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وأما بالنسبة لأماكن صرف معاشات شهر أكتوبر ستكون من خلال، المحافظ الإلكترونية، ومنافذ فوري، والصراف الآلي، وماكينات الـATM بجانب مكاتب البريد المصري.

معاشات شهر أكتوبر 2023.. الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

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 تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة 2023

وفي ذات السياق، ننشر في السطور التالية الكشف عن تفاصيل تفاصيل معاشات شهر أكتوبر 2023 والتي تشمل الزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاءت على النحو التالي:

- من يتقاضى 1500 جنيه سيتقاضى 1800 جنيه.

- من يتقاضى 1700 جنيه سيتقاضى 2000 جنيه.

- من يتقاضى 2000 جنيه سيتقاضى 2300 جنيه.

- من يتقاضى 2300 جنيه سيتقاضى 2600 جنيه.

- من يتقاضى 2600 جنيه سيتقاضى 2900 جنيه.

- من يتقاضى 2900 جنيه سيتقاضى 3200 جنيه.

- من يتقاضى 3200 جنيه سيتقاضى 3500 جنيه.

- من يتقاضى 3500 جنيه سيتقاضى 3800 جنيه.

- من يتقاضى 3800 جنيه سيتقاضى 4100 جنيه.

- من يتقاضى 4100 جنيه سيتقاضى 4400 جنيه.

- من يتقاضى 4400 جنيه سيتقاضى 4700 جنيه.

صرف معاشات شهر أكتوبر الساعات الماضية الرئيس عبدالفتاح السيسي المنحة الاستثنائية الهيئة القومية للتأمينات الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية محافظة بني سويف

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