الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موعد بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

صرف معاشات
صرف معاشات

موعد بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.. يزداد عدد الأشخاص الذين يبحثون عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 بعد الزيادة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لبني سويف. 

ويشمل هذا البحث العديد من أصحاب المعاشات وكبار السن، وهو ما نكشف عنه في التقرير التالي:

موعد بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

حددت الحكومة بداية الشهر المقبل، موعدا لـ صرف معاشات أكتوبر 2023، بعد إقرار المنحة الاستثنائية، وتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لصرف معاشات أكتوبر 2023 لجميع المستحقين البالغ عددهم 11 مليون مواطن.

يتم صرف معاشات أكتوبر 2023 خلال أول يوم من كل شهر، لذلك فإن موعد صرف معاشات أكتوبر يبدأ الأحد المقبل، ووفقاً لقرارات هيئة التأمينات الاجتماعية.

جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

ويتم توزيع المستفيدين من المعاشات لصرف المعاش الخاص بهم طبقًا لجدول زمني على حسب الفئة، على النحو التالي:

-  للفئة الأولى بداية من 1000 جنيه: يومي الأحد والاثنين 1 و2 من شهر أكتوبر المقبل.

-  للفئة الثانية بدية من 2000 جنيه: يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 من شهر أكتوبر المقبل.

-  للفئة الثالثة بداية من 3000 جنيه: يومي 5 و6 من شهر أكتوبر 2023.

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أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

وفيما يخص أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، فيُمكن للمواطنين المستفادين من المعاشات الحصول على المعاش الخاص بهم من عدد من المنافذ التي تُحددها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي تشمل الآتي:

- منافذ البريد المصري.

-  خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

- فروع بنوك والبنوك التجارية.

-  ماكينات الصراف الآلي للبنوك «ATM».

-  منافذ شركة فوري.

حزمة قرارات استثنائية

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر حزمة قرارات استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة ودعم الفئات المتأثرة بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم في مصر، وأصدر قرارا بزيادة الفئات المالية للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% لإجمالي 5 ملايين أسرة، خلافاً لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه.

ويمكن للمواطن حساب معاش تكافل وكرامة بطريقة سريعة، من خلال ضرب قيمة المعاش الحالي في 15 وهى نسبة الزيادة، ثم قسمة الناتج على 100، ليحصل المواطن على قيمة المعاش المستحق.

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لموعد صرف معاش شهر أكتوبر 2023 لجميع المستحقين البالغ عددهم 11 مليون مواطن بمختلف محافظات الجمهورية.

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