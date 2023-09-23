لو فاتك التريند| موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. ونتيجة تنسيق تقليل الاغتراب

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات الماضية، وكان أبرزها موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة، ونتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة.

موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة (فيديو)

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف العلاوة الاستثنائية لمواجهة غلاء المعيشة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن العلاوة الاستثنائية لمواجهة غلاء المعيشة التي أقرها الرئيس سيتم صرفها بداية من 1 نوفمبر، بحيث يتم صرف زيادة قدرها 300 جنيه لكل أصحاب المعاشات بأثر رجعي من شهر أكتوبر.. للمزيد اضغط هنا

رابط رسمي.. نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة

يبحث طلاب تنسيق المرحلة الثالثة عن نتيجة تقليل الاغتراب، حيث يترقب طلاب الثانوية العامة الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني باب التسجيل لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2023 – 2024، حيث أن الغرض من التحويل ليس تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر.. للمزيد اضغط هنا

أحمد الطاهرى: إطلاق إصدار نوعى عبر قنوات "المتحدة" للتعريف بإنجازات ومشروعات مصر

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع أخبار قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انطلاق إصدار نوعي عبر قنوات الشركة المتحدة خلال أكتوبر هدفه التعريف بإنجازات ومشروعات مصر.. للمزيد اضغط هنا

مع بداية الخريف.. أبرز أمراض الأطفال وطرق التعامل معها

مع بداية فصل الخريف يزداد فرص تعرض الأطفال للعيد من الأمراض، بسبب التقلبات الجوية، التي تؤثر بشكل كبير على مناعة الأطفال وبالتالي التعرض للإصابة بتلك الأمراض.. للمزيد اضغط هنا

حقيقة عرض إيفرتون.. موقف الزمالك من رحيل "زيزو" فى الميركاتو الشتوى

يحوم الغموض حول موقف أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، في ظل ارتباط اسمه بأحد الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي المقبل.. للمزيد اضغط هنا.

عامل خردة يقتل زوج شقيقته في الإسماعيلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية من إحدى المستشفيات باستقبالها عاملَى خردة- مقيمان بدائرة المركز "أحدهما متوفى والآخر مصاب بجرح قطعى")، بالانتقال وسؤال المصاب قرر حدوث مشادة كلامية بينه وزوج شقيقته (عامل خردة- مقيم بذات العنوان) تطورت لمشاجرة، قام على إثرها الأخير بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابتهما التي أودت بحياة أحدهما وإصابة الآخر لخلافات المصاهرة بينهما.. للمزيد اضغط هنا.