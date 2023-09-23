السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حقيقة عرض إيفرتون.. موقف الزمالك من رحيل "زيزو" فى الميركاتو الشتوى

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

يحوم الغموض حول موقف أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، في ظل ارتباط اسمه بأحد الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي المقبل.

يأتي ذلك نظرًا لتألق أحمد سيد زيزو مع الزمالك، وتقديمه مستويات مميزة مع الفريق الأول خلال الموسم الماضي 2022/ 2023، ليخطف أنظار كبار الأندية، سواء كانت الأوروبية أو المحلية.

حقيقة عرض إيفرتون لـ«زيزو» لضمه في الميركاتو الشتوي

وشهدت الساعات الماضية، ارتباط اسم أحمد سيد زيزو بعرض من جانب نادي ايفرتون الإنجليزي، ورغبته في التعاقد معه لتدعيم الجبهة الهجومية للفريق، في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير المقبل.

وأكدت التقارير الصحفية أن نادي إيفرتون أبدى رغبته في التعاقد مع "زيزو" منذ فترة طويلة، وتحديدًا منذ الميركاتو الصيفي المنصرم، حيث يراقبه عن كثب بعد تألقه مع الزمالك في الموسم الماضي.

وأضافت التقارير أن "زيزو" تلقى عرضًا من قِبل إحدى الشركات التسويقية التي تعمل على تسويق اللاعب في الدوريات الكبرى، أملًا في التوصل لاتفاق نهائي بشأن حسم الصفقة في الشتاء المقبل، رغم الحديث الذي يحوم مؤخرًا حول إمكانية تجديد عقد اللاعب مع الزمالك لمدة موسم إضافي بعد حصوله على مستحقاته الأخيرة. لمتابعة التفاصيل من هنا.

 

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موقف الزمالك من رحيل «زيزو» في الشتاء

من جانبه، أكد مصدر فى القلعة البيضاء، أن نادي الزمالك لم يصله أي عروض رسمية من إيفرتون بشأن الحصول على خدمات "زيزو"، خاصة وأنه تم انتهاء فترة الانتقالات منذ أيام قليلة مضت.

وأضاف أنه حتى في حال وصول أي عروض لأي لاعب في الفريق، سيتم تأجيل النظر فيها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، والمُقرر له يوم 20 أكتوبر المقبل.

وأوضح المصدر أن اللجنة الثلاثية التي تباشر إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي، ترفض بيع أو رحيل أي لاعب لحين الاستقرار على مجلس الإدارة الجديد.

وخلال هذه الفترة لحين قدوم مجلس الإدارة الجديد، سيحصل أحمد سيد زيزو على مستحقاته المتأخرة خلال الأسبوع الجاري.

ويُعد "زيزو" من الأعمدة الأساسية بين صفوف الزمالك في الوقت الحالي، ويعتمد عليه الجهاز الفني للفريق بشكل أساسي لما يتمتع به من خبرات.

 

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام المقاولون العرب في الدوري المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المقاولون العرب، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجديد 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري المصري، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكان فريق الزمالك قد بدأ موسمه بأداء متواضع، بعدما خسر أمام أرتا سولار بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ثم وقع في فخ التعادل الإيجابي مع بيراميدز بنتيجة 2-2، في الجولة الافتتاحية من الدوري المصري.

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