السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كريستيانو رونالدو يكشف موقفه من اعتزال كرة القدم

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، سعادته البالغة بعد الفوز على أهلي جدة في كلاسيكو الدوري السعودي خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وكان فريق النصر قد حقق فوزًا ثمينًا وبشق الأنفس على نظيره أهلي جدة بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي.

وسجل رونالدو هدفين، قبل أن يُضيف تاليسكا هدفين أيضًا لفريق النصر، بينما جاءت أهداف الأهلي من توقيع كل من فرانك كيسي، رياض محرز وفراس البريكان.

كريستيانو رونالدو يكشف موعد اعتزاله كرة القدم

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية صباح اليوم السبت، تصريحات جديدة لـ كريستيانو رونالدو، الذي:"لقد كان فوزًا مُستحقًا أمام أهلي جدة، ونأمل في مواصلة الانتصارات في الدوري السعودي للموسم الجاري".

وأضاف:"السعودية بلد جميل، وأشعر أنني أصبحت واحدًا من الشعب السعودي".

وتابع: "أحببت هذا البلد، الناس طيبون، وسعيد بالتواجد هنا للغاية".

وعن موقفه من اعتزال كرة القدم، قال رونالدو:"لا أعلم متى سيحين الموعد، ولكنني أشعر بأنني لم أنتهِ بعد".

واختتم رونالدو تصريحاته، مؤكدًا:"ما زلت أسجل وأنتصر، وسأواصل اللعب في الملاعب حتى أشعر بأن ساقي تخبرني بأنني انتهيت".

ويتواجد فريق النصر حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، متفوقًا على أهلي جدة صاحب المركز السادس بفارق الأهداف فقط.

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بعد هدفيه.. كريتسيانو رونالدو ينفرد بصدارة هدافي الدوري السعودي

وبعد تسجيله ثنائية مميزة في مرمى الأهلي، نجح رونالدو في الانفراد بصدارة قائمة هدّافي الدوري السعودي برصيد 9 أهداف حتى الآن.

وبشكل إجمالي، وصل رونالدو إلى المساهمة رقم 29 مع النصر في الدوري السعودي، إذ سجل 23 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق السعودي في يناير الماضي.

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