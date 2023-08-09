ساديو ماني يكشف سر موافقته على الانتقال للنصر السعودي

كشف السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، عن كواليس انتقاله للدوري السعودي هذا الصيف، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

وقال ماني في تصريحات صحفية اليوم:“اتصل بي فيرمينيو و فابينيو مرتين أو ثلاث مرات لإقناعي في القدوم إلى النادي الخطأ، لكني ذهبت إلى النصر”.

وأضاف:“تحدثت إلى عائلتي عندما وصل إليّ عرض من النصر، وكانوا أسعد بالطبع لأنه في دولة مسلمة، شجعتني أمي بشكل خاص على الذهاب، أمي كانت أول من صوتت ليّ للذهاب إلى هناك، وكانت عائلتي بأكملها متحمسة لمجيئي وهذا مهم لإيماني”.

ماني انضم للنصر لمدة 3 مواسم قادمًا من بايرن بعد موسم واحد فقط مع البافاري عندما انتقل الصيف الماضي من ليفربول الإنجليزي.