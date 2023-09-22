الدوري الأوروبى.. محمد صلاح يحقق رقمًا تاريخيًا بعد هدفه في مباراة ليفربول ولاسك

حقق نجمنا المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، رقما تاريخيًا مميزًا بعد هدفه في شباك لاسك لينز النمساوي في الدوري الأوروبي.

وحقق ليفربول الفوز على لاسك لينز النمساوي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وشارك محمد صلاح كبديل في الدقيقة 74 من عمر المباراة قبل أن يتمكن من تسجيل ثالث أهداف الريدز في الدقيقة 88.

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محمد صلاح أكثر لاعب يسجل لفريق إنجليزي في البطولات الأوروبية

بهدفه في شباك الفريق النمساوي، صار رصيد أهداف محمد صلاح مع ليفربول في المسابقات الأوروبية الكبرى 42 هدفًا.

ويعتبر ذلك أكبر عدد من الأهداف يسجلها لاعب في صفوف فريق إنجليزي، ليتساوى مع الفرنسي تييري هنري مهاجم ارسنال السابق.

واستطاع محمد صلاح أيضًا أن يساهم في أهداف ليفربول سواء من حيث التسجيل أو صناعة الأهداف في آخر 12 مباراة لعبها في جميع المسابقات.

وتمكن "مو" من التسجيل في شباك توتنهام وفولهام وبرينتفورد وبورنموث وأستون فيلا ولاسك، وصنع أهدافًا أمام ليستر سيتي وأستون فيلا وساوثهامبتون وتشيلسي ونيوكاسل وولفرهامبتون.