الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صلاح يسجل وليفربول يصعق لاسك لينز بثلاثية فى الدورى الأوروبى

محمد صلاح
محمد صلاح

قلب ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، تأخره بهدف أمام فريق لاسك لينز النمساوي لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وجلس محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول في مباراة اليوم وشارك بديلًا في الدقيقة 74.

واستمر استحواذ لاعبي ليفربول على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا ولكن بأفضلية نسبية لفريق ليفربول الذي أظهر لاعبوه رغبة في تسجيل هدف التعادل والعودة في النتيجة.

وسجل داروين نونيز هدف التعادل لفريق ليفربول في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

واستمرت محاولات لاعبي ليفربول لتسجيل هدف التقدم في الدقائق التالية، فيما عمل فريق لاسك على تأمين نقطة التعادل والخروج بالمباراة بنتيجتها.

وسجل لويس دياز هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 63 بصناعة من زميله جرافينبرخ.

وواصل لاعبو ليفربول ضغطهم على دفاعات فريق لاسك من أجل تأمين الانتصار بهدف ثالث.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 88 بصناعة من داروين نونيز.

وسدد لاعبو فريق لاسك لينز كرتين على المرمى من 7 محاولات وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات، مقابل 5 تسديدات للاعبي فريق ليفربول من أصل 16 محاولة وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع 6 تسديدات.

واستحوذ لاعبو فريق ليفربول على مجريات اللعب بنسبة 65% مقابل 35% لصالح فريق لاسك.

محمد صلاح ليفربول لاسك لينز الدوري الاوروبي بطولة الدوري الاوروبي

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