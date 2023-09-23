رونالدو يقود النصر لانتصار مثير على أهلي جدة في الدوري السعودي

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر لتحقيق فوزًا مثيرًا على أهلي جدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد تمكن من تسجيل "هدفين" وأحرز أندرسون تاليسكا "هدفين" بينما سجل فرانك كيسي ورياض محرز وفراس البريكان ثلاثية فريق أهلي جدة.

ورفع فريق النصر رصيده عند 15 نقطة في المركز الخامس في حين توقف رصيد أهلي جدة عند 15 نقطة في المركز السادس.

ويتصدر اتحاد جدة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن صاحب المركز السادس.

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أحداث المباراة

النصر استهل المباراة بضغط هجومي قوي بحثا عن تسجيل الهدف الأول في مرمى أهلي جدة.

واستطاع كريستيانو رونالدو أن يسجل الهدف الأول من تسديدة قوية بعد تمريرة ساديو ماني في الدقيقة الخامسة.

وأرسل أندرسون تاليسكا عرضية متقنة في الدقيقة الثامنة وضعها رونالدو في القائم بغرابة شديدة.

واستمر ضغط فريق النصر على مرمى أهلي جدة ليسفر عن الهدف الثاني عن طريق تاليسكا من ضربة رأسية في الدقيقة 17.

وقلص الإيفواري فرانك كيسي النتيجة في الدقيقة 30 لصالح أهلي جدة بعد تمريرة من علي المجرشي.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل تاليسكا الهدف الثاني له والثالث لصالح النصر من تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى في أقصى الزاوية اليمنى للحارس إدوارد ميندي.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن رياض محرز من تقليص الفارق وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء لصالح فريق أهلي جدة.

قبل أن يعود رونالدو ويحرز رابع الأهداف من تسديدة أرضية قوية بقدمه اليسرى على يمين الحارس إدوارد ميندي.

وفي الدقيقة 87 تمكن فراس البريكان من إحراز الهدف الثالث بعد متابعته لعرضية رياض محرز الرائعة.

وحرمت العارضة أهلي جدة من تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل بعد رأسية متقنة من سيمحيان النابت في الدقيقة الأخيرة.

رونالدو هداف الدوري السعودي

بعدما سجل ثنائية في شباك أهلي جدة رفع رونالدو رصيد أهدافه إلى 9 أهداف في صدارة هدافي دوري روشن السعودي.