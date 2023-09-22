بمشاركة محمد شريف.. الخليج يهزم الأخدود بهدف في الدوري السعودي

حقق فريق الخليج الفوز على نظيره الأخدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وأقيمت مباراة الخليج والأخدود على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ببطولة الدوري السعودي.

كان خالد ناري صاحب هدف انتصار فريق الخليج في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، بعد حصول البرازيلي فابيو مارتينيز على ركلة جزاء سددها ناري على يمين حارس فريق الأخدود.

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محمد شريف يشارك ويهدر فرصة مؤكدة

وخلال المباراة، ضيع فابيو مارتينيز ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، أهدر محمد شريف فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 69 بعدما استغل تقدم حارس الأخدود لينقذ الكرة من أمام مارتينيز المنفرد.

وبعد أن خطف محمد شريف الكرة وانطلق سدد في المرمى رغم وجود مدافعي الأخدود بدلاً من التمرير إلى فابيو مارتينيز المتواجد في وضعية أفضل، لينقذ حسين الزبداني فريقه من فرصة هدف محقق.

واستمرت محاولات فريق الأخدود بعد تلك الفرصة على أمل إدراك التعادل لكن دون جدوى، ليحقق فريق الخليج الفوز بهدف نظيف.

وارتفع رصيد فريق الخليج إلى 8 نقاط ليحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، في المقابل تواجد الأخدود في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.

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تشكيل الخليج في مباراة الأخدود

كان بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق الخليج السعودي، قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

خط الدفاع: ريبوتشو، لوبيز، الخبراني، الحيدر

خط الوسط: يونج، حمزي، مارتينز، رودريجيز، ناري

خط الهجوم: محمد شريف