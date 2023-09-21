بمشاركة طارق حامد.. ضمك يفرض التعادل الإيجابى على الهلال الدورى السعودى

فرض فريق ضمك الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري طارق حامد، التعادل الإيجابي على الهلال بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي.

وفشل فريق الهلال في تحقيق الفوز في المباراة الثانية على التوالي، بعد تعادله مع نافباخور الأوزبكي بهدف لكل فريق في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أسيا.

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أحداث مباراة ضمك والهلال السعودي

وأقيمت المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها السعودية.

افتتح مالكوم لاعب الهلال الهدف الأول في الدقيقة التاسعة بعدما أرسل نيمار تمريرة وصلت إلى سالم الدوسري، المنطلق من جهة اليسار، الذي مرر كرة ارضية قابلها مالكوم بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أعلى منتصف المرمى.

تخلي ضمك عن حذره الدفاعي في محاولة لإدراك التعادل سريعا، وشهدت الدقيقة 13 أول فرصة لأصحاب الأرض خلال اللقاء، حينما استخلص نيكولا ستانسيو الكرة، مستغلا تمريرة خاطئة من علي البليهي، لكن تسديدته أخطأت المرمى.

بمرور الوقت، بدأ ضمك يشن أكثر من هجمة على مرمى الهلال، وسدد دوماجوج أنتوليك تصويبة مباشرة من خارج المنطقة في الدقيقة 18، ارتدت من دفاع الهلال.

هدأ إيقاع المباراة نسبيا، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب، قبل أن يفاجئ أسان سيساي الجميع بتسديدة مباغتة من يسار منطقة الجزاء في الدقيقة 30، تصدى لها المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال.

ورد الهلال بهجمة منظمة في الدقيقة 37، انتهت بتمريرة عرضية من الجانب الأيمن عبر مالكوم، قابلها نيمار بتسديدة اصطدمت في الدفاع.

وعاد بونو للتألق من جديد، بعدما تصدى في الدقيقة 43 لضربة رأس من جورج كيفين نكودو، مهاجم ضمك، المتواجد أمام المرمى مباشرة، ليبعد الكرة بشكل رائع من أعلى يمين مرماه.

واصل ضمك محاولاته بغية إدراك التعادل قبل انتهاء الشوط الأول، لكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم الهلال بهدف نظيف.

أجرى الهلال تبديلين قبل انطلاق الشوط الثاني بنزول ياسر الشهراني وروبن نيفيز بدلا من ناصر الدوسري ومحمد كنو.

حافظ ضمك على نشاطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني، وسدد نيكولا ستانسيو من خارج المنطقة في الدقيقة 50، ذهبت إلى ركلة مرمى.

وأضاع نيمار فرصة مؤكدة للهلال في الدقيقة 52، حيث تلقى تمريرة أمامية من مالكوم، لينفرد على إثرها بالمرمى، لكنه سدد كرة ساقطة علت العارضة بقليل.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى أرسل سالم الدوسري تمريرة عرضية زاحفة من يسار منطقة الجزاء قابلها ميتروفيتش بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وأهدر ضمك فرصة للتعادل في الدقيقة 60، عندما تابع سيساي كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليسدد ضربة رأس، ذهبت بعيدة عن القائم الأيمن.

قبل أن يدرك نيكولاي ستانسيو التعادل لصالح فريق ضمك في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وتابع اللاعب الروماني ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، نفذها ستانسيو، ليسدد كرة قوية بقدمه اليمنى، سكنت أسفل يسار المرمى.

كثف الهلال من هجماته من أجل معاودة التقدم من جديد، وحصل على ركلة حرة من مكان قريب من منطقة الجزاء في الدقيقة 80 من جهة اليمين، حيث نفذت بعرضية من نيفيز إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أليكسندر ميتروفيتش بتسديدة وهو على بعد خطوات من المرمى، لكن الكرة ذهبت إلى خارج الملعب.

ورد ضمك بتسديدة من خارج المنطقة بواسطة ستانسيو في الدقيقة 82، مرت بجوار القائم الأيمن، قبل أن يسدد سيساي ضربة رأس في الدقيقة التالية ابتعدت عن القائم الأيسر بقليل.

وظل كلا الفريقين في محاولاتهما لخطف النقاط الثلاث خلال الدقائق المتبقية من المباراة، بلا فائدة، لينتهي اللقاء بالتعادل 1 / 1 بينهما.