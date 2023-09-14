في أول ظهور.. طارق حامد يشارك في سقوط ضمك أمام الوحدة برباعية

شارك المصري طارق حامد، لاعب وسط فريق ضمك السعودي في سقوط فريقه الجديد أمام الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي.

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هاتريك للنيجيري إيجالو

تقمص المهاجم النيجيري أوديون إيجالو دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) للوحدة في شباك ضمك.

إيجالو رفع رصيد أهدافه إلى 4 أهداف ليتواجد في المركز الرابع بجدول هدافي الدوري السعودي.

وتقدم إيجالو بهدف للوحدة في الدقيقة 17 ثم تعادل المهاجم الجامبي أسان سيساي لضمك في الدقيقة 35.

وتعرض نور عبيد الرشيدي لاعب ضمك للطرد في الدقيقة 43 ثم عاد إيجالو وسجل الهدف الثاني له وللوحدة في الثواني الأخيرة للشوط الأول من ضربة جزاء.

في الشوط الثاني، نال إيجالو لقب هاتريك في الدقيقة 52 ثم أحرز الأسترالي كريج جودوين الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 62 لكن سلطان عبود فقيهي رد بالهدف الثاني لضمك في الدقيقة 83.

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مشاركة أولى لـ طارق حامد

وخاض طارق حامد مباراته الأولى بقميص ضمك من بداية اللقاء قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد الوحدة إلى تسع نقاط في المركز السابع ،وتوقف رصيد ضمك عند ثلاث نقاط في المركز الثالث من القاع.

وجاء تشكيل ضمك على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عبد الله عبد الباسط

خط الدفاع: فاروق شافي - نور الرشيدي - سنوسي الهوساوي - ضاري العنزي

خط الوسط: طارق حامد - أنتوليتش - ستانشو - أنكودو - عبد العزيز البيشي

خط الهجوم: أسان سيساي