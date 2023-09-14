الدوري السعودي: طارق حامد أساسيًا لأول مرة في تشكيل ضمك أمام الوحدة

كشف كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق ضمك تشكيل الفريق الذي سيواجه الوحدة اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين (روشن).

ويدخل ضمك المباراة وهو في المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات وهزيمتين.

أما فريق الوحدة فيتواجد في المركز التاسع برصيد 6 نقاط من انتصارين والخسارة في 3 مباريات خلال مواجهات الدوري السعودي.

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طارق حامد أساسيًا لأول مرة في تشكيل ضمك

شهد تشكيل فريق ضمك مشاركة الدولي المصري طارق حامد، لأول مرة عقب انضمامه إلى الفريق قادمًا من اتحاد جدة في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد في الانتقالات الصيفية.

وجاء تشكيل ضمك على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عبد الله عبد الباسط

خط الدفاع: فاروق شافي - نور الرشيدي - سنوسي الهوساوي - ضاري العنزي

خط الوسط: طارق حامد - أنتوليتش - ستانشو - أنكودو - عبد العزيز البيشي

خط الهجوم: أسان سيساي

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وابتعد طارق حامد عن تشكيل اتحاد جدة في الجولات الخمس الأولى خلال الموسم الحالي من بطولة الدوري السعودي.

وفشل طارق في إيعاد أحد الثنائي فابينيو ونجولو كانتي اللذان انضما إلى صفوف الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي من ليفربول وتشيلسي.

ولعب طارق حامد 28 مباراة بقميص اتحاد جدة وحصل على لقبي الدوري السعودي وكأس السوبر.

ووقع طارق حامد، على عقد مع نادي ضمك لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية ليبدأ مشواره مع فريق الجنوب السعودي من مباراة الوحدة اليوم، والتي يسعى للفوز فيها فريق ضمك والتقدم بجدول الترتيب.