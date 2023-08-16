تعثر مفاوضات ضمك السعودى مع طارق حامد بسبب مدة العقد

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات مفاوضات طارق حامد لاعب وسط فريق اتحاد جدة السعودي مع ضمك لانتقاله إلى صفوف الأخير بداية من الموسم المقبل.

وأشارت التقارير، إلى أن خلافًا وقع بين طارق حامد ونادي ضمك على تفاصيل العقد وبالتحديد مدته أدى إلى توقف المفاوضات.

ويرغب ضمك في توقيع العقود لمدة موسم واحد فقط في الوقت الذي يرغب طارق حامد في التوقيع لمدة موسمين.

وكان اتحاد جدة قد فتح الباب في وقت سابق لبيع طارق حامد في الموسم المقبل، وسط زحمة الأجانب بين صفوف الفريق في الوقت الحالي.

ودخل ضمك في المفاوضات بقوة مع طارق حامد في وقت سابق؛ لضمه بداية من الموسم المقبل، لكن المفاوضات ما زالت متعثرة حتى الآن.