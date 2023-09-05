رسالة من طارق حامد لاتحاد جدة بعد انضمامه إلى ضمك

وجه نجمنا المصري طارق حامد لاعب ضمك السعودي الجديد رسالة إلى فريقه السابق اتحاد جدة بعد الانتقال للأول.

وقال طارق عبر حسابه عبر “تويتر”: “كل الشكر والتقدير والامتنان لنادى اتحاد جده.. سعيد جدا بتجربتى هنا وباللى حققته مع الفريق وبتمنى كل النجاح والتوفيق للفريق فى البطولات القادمه ان شاء الله”.

وأضاف: “شكرا أخى انمار الحائلي، شكرا اخى احمد الكعكى.. وكل الشكر والحب لجمهور الاتحاد فى كل مكان”.

كل الشكر والتقدير والامتنان لنادى اتحاد جده.. سعيد جدا بتجربتى هنا وباللى حققته مع الفريق وبتمنى كل النجاح والتوفيق للفريق فى البطولات القادمه ان شاء الله



شكرا اخى انمار الحائلي، شكرا اخى احمد الكعكى.. وكل الشكر والحب لجمهور الاتحاد فى كل مكان pic.twitter.com/u6bviYOvZs — Tarek Hamed (@TarrekHameed) September 5, 2023

وتعاقد نادي ضمك السعودي مع الدولي المصري طارق حامد، لاعب وسط نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023-2024 أمس.

وقال ضمك في بيان له "أتم نادي ضمك اتفاقه مع طارق حامد من أجل التوقيع لمدة موسمين، وخاطبت إدارة الفريق السعودي نادي الاتحاد من التنازل عن المدة المتبقية في عقده".

وابتعد طارق حامد عن حسابات البرتغالي نونو سانتو، مدرب اتحاد جدة، بعد التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين أبرزهم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط الفريق القادم من تشيلسي الإنجليزي.