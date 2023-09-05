الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسالة من طارق حامد لاتحاد جدة بعد انضمامه إلى ضمك

طارق حامد
طارق حامد

وجه نجمنا المصري طارق حامد لاعب ضمك السعودي الجديد رسالة إلى فريقه السابق اتحاد جدة بعد الانتقال للأول.

وقال طارق عبر حسابه عبر “تويتر”: “كل الشكر والتقدير والامتنان لنادى اتحاد جده.. سعيد جدا بتجربتى هنا وباللى حققته مع الفريق وبتمنى كل النجاح والتوفيق للفريق فى البطولات القادمه ان شاء الله”.

وأضاف: “شكرا أخى انمار الحائلي، شكرا اخى احمد الكعكى.. وكل الشكر والحب لجمهور الاتحاد فى كل مكان”.

وتعاقد نادي ضمك السعودي مع الدولي المصري طارق حامد، لاعب وسط نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023-2024 أمس.

وقال ضمك في بيان له "أتم نادي ضمك اتفاقه مع طارق حامد من أجل التوقيع لمدة موسمين، وخاطبت إدارة الفريق السعودي نادي الاتحاد من التنازل عن المدة المتبقية في عقده".

وابتعد طارق حامد عن حسابات البرتغالي نونو سانتو، مدرب اتحاد جدة، بعد التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين أبرزهم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط الفريق القادم من تشيلسي الإنجليزي.

طارق حامد نجمنا المصري طارق حامد ضمك اتحاد جدة نونو سانتو

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