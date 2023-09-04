رسميا.. طارق حامد ينضم إلى ضمك قادما من اتحاد جدة

أعلن نادي ضمك السعودي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع المحترف المصري طارق حامد، قادمًا من اتحاد جدة، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورحب ضمك عبر حسابه على موقع “تويتر”، بالتعاقد مع حامد، معلقين:"التاريخ جانا ... طارق حامد".

وكان “الدستور” قد علم في وقت سابق، من مصدر بنادي ضمك، أن اللاعب وقع على عقود انتقاله للفريق بشكل رسمي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

تابع: ضمك يؤكد لـ الدستور التعاقد مع طارق حامد

وذكر المصدر أن التعاقد مع طارق حامد بعقد لمدة موسمين.

وأصبح حامد خارج حسابات البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للاتحاد، بعد تعاقد النادي السعودي، مع الثنائي نجولو كانتي وفابينيو.

نادٍ سعودى ينسحب من مفاوضات طارق حامد

ضمك كان أول المهتمين بضم طارق حامد منذ علمه برحيله عن الاتحاد، بعد استقطاب نجولو كانتي وفابينيو، إضافة أيضًا لوجود اهتمام من نادي الوحدة، قبل أن ينسحب ذلك الأخير من المفاوضات.

جدير بالذكر أن طارق حامد، قد انتقل إلى نادي الاتحاد، صيف العام الماضي، قادمًا من نادي الزمالك، بعقد يمتد حتى صيف عام 2024.

ولعب طارق حامد 28 مباراة بقميص اتحاد جدة خلال الموسم المنصرم وحققه معه لقب دوري روشن بعد غياب، إضافة لبطولة كأس السوبر السعودي.

وارتبط اسم طارق بالعودة مرة أخرى لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كذلك انتقال محتمل إلى بيراميدز.