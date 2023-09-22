اتحاد جدة يعتلى قمة الدورى السعودى بثنائية فى الفتح

اعتلى فريق اتحاد جدة قمة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن)، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / 1 على ضيفه الفتح، اليوم الخميس، في المرحلة السابعة للمسابقة.

واستغل الاتحاد (حامل اللقب) تعثر الهلال، الذي تعادل 1 / 1 مع مضيفه ضمك في وقت سابق اليوم بنفس المرحلة، لينقض على القمة، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه الفريق الأزرق.

في المقابل، توقف رصيد الفتح، الذي نال خسارته الثانية في البطولة مقابل 3 انتصارات وتعادلين، عند 11 نقطة في المركز السابع.

وبادر الفتح بالتسجيل عن طريق مروان سعدان في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل رومارينيو لمصلحة الاتحاد في الدقيقة 38.

وأضاف النجم الفرنسي نجولو كانتي الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ليقود الفريق الملقب بـ(العميد) لتحقيق انتصاره السادس في البطولة هذا الموسم مقابل خسارة وحيدة.

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أحداث المباراة

بدأت المباراة بهجوم متوقع من جانب الاتحاد، حيث شهدت الدقيقة الثانية التسديدة الأولى في اللقاء عن طريق لاعبه رومارينيو، مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

في المقابل، سنحت أول فرصة للفتح في الدقيقة الثامنة عن طريق مروان سعدان، الذي تابع ركنية نفذها لوكاس زيلارايان، ليسدد ضربة رأس قوية تصدى لها البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الاتحاد ببراعة.

بمرور الوقت، فرض الاتحاد سيطرته على مجريات المباراة في ظل تراجع لاعبي الفتح للدفاع، وحصل على ركلة حرة مباشرة من مكان قريب من منطقة الجزاء في الدقيقة 16، نفذها رومارينيو، الذي وضع الكرة في الحائط البشري.

وكاد رومارينيو أن يفتتح التسجيل للاتحاد في الدقيقة 24، عندما تابع ركلة ركنية نفذها فابينيو، ليسدد ضربة رأس، لكنها افتقدت للدقة لتمر بجوار القائم الأيسر.

وأضاع هارون كامارا فرصة أخرى للاتحاد في الدقيقة 27، حيث تلقى كرة عرضية من الجانب الأيمن، ليسدد ضربة رأس، لكنها ذهبت ضعيفة لأحضان السويدي ياكوب ريين، حارس مرمى الفتح.

وعلى عكس سير اللعب، افتتح مروان سعدان التسجيل لمصلحة الفتح في الدقيقة 31، حيث تابع ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسرى، نفذها مراد باتنا عرضية، ليستقبلها اللاعب المغربي بضربة رأس رائعة، واضعا الكرة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

حاول لاعبو الاتحاد استعادة اتزانهم سريعا عقب هدف التقدم المباغت للفتح، ليدرك رومارينيو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 38.

واستحوذ نجولو كانتي على الكرة مستغلا تمريرة خاطئة من ريين، ليمرر الكرة إلى رومارينيو، المتمركز دون رقابة دفاعية داخل منطقة الجزاء، والذي استقبل الكرة بتسديدة أرضية مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

شدد الاتحاد من هجماته بغية تسجيل هدف آخر قبل نهاية الشوط الأول، حتى تحقق له ما أراد، بعدما أضاف كانتي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع.

وبعد مجموعة من التمريرات القصيرة بين أقدام لاعبي الاتحاد على حدود منطقة الجزاء، وصلت الكرة إلى كانتي، الذي سدد تصويبة أكثر من رائعة واضعا الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم اتحاد جدة 2 / 1 على الفتح.

بدأ الشوط الثاني بهجوم من جانب الفتح، الذي حصل على ركلة حرة في الدقيقة 47 نفذها مراد باتنا، الذي سدد كرة رائعة، أبعدها جروهي باقتدار لركنية لم تسفر عن شيء.

وأضاع الاتحاد فرصة هدف محقق في الدقيقة 55، بعد خطأ فادح من مدافعي الفتح استغله رومارينيو، الذي استخلص الكرة وانطلق منفردا بالمرمى ثم سدد كرة ساقطة في محاولة لاستغلال تقدم الحارس عن مرماه إلا أن تسديدته مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

هدأ إيقاع المباراة نسبيا، حيث شهدت الدقائق التالية محاولات من جانب الاتحاد لتعزيز النتيجة، قابلها هجمات من لاعبي الفتح لإدراك التعادل، لكن باءت جميع المحاولات بالفشل، ليفوز الاتحاد 2 / 1، ويحصل على النقاط الثلاث.

