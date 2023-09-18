الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد صرف مستحقاته.. أحمد سيد زيزو يمدد تعاقده مع الزمالك لموسم إضافى

أحمد زيزو
أحمد زيزو

أنهت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك ملف أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، بعد تأخر حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وحصل زيزو على 50% من مستحقاته عن الموسم الماضي فقط، ما أثار غضبه ليتم صرف باقي المبلغ خلال الساعات الماضية، لتتأكد مشاركته في مباراة بيراميدز يوم الخميس المقبل.

تمديد العقد

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن زيزو مدد تعاقده مع النادي لمدة موسم إضافي، وذلك بعد حصوله على كل مستحقاته المتأخرة، حيث تم الاتفاق على تمديد العقد لموسم إضافي وهو ما وافق عليه اللاعب.

ويعتبر زيزو من الأعمدة الأساسية بين صفوف الزمالك في الوقت الحالي، ويعتمد عليه الجهاز الفني للفريق بشكل أساسي لما يتمتع به من خبرات.

الأزمة المالية في الزمالك

وواجه مسئولو الزمالك مشكلة كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب الأزمة المالية التي مر بها النادي، وما ترتب عليه من تأخر حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية المتأخرة إلى جانب تأخر صرف رواتب الموظفين، قبل أن يتم حل الأمر بشكل مؤقت في الساعات الماضية للحفاظ على استقرار الفريق قبل بداية بطولة الدوري لتحقيق نتائج إيجابية والعودة للمنافسة.

وصول بعثة الزمالك من تنزانيا

وصلت إلى القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من تنزانيا بعد خوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية. 

و قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، منح  اللاعبين راحة من التدريبات، اليوم الإثنين، على أن يستأنف الفريق  تدريباته، غدا الثلاثاء، استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز التي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

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