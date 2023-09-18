جهاز الزمالك ينصح أوسوريو بالدفع بعواد أمام بيراميدز

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن رغبة بعض أعضاء الجهاز المعاون للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، في الاعتماد على محمد عواد في مباراة بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

مشاركة عواد في مباراة براميدز

وأكد المصدر أن الجهاز المعاون لأوسوريو يرغب في الاعتماد على عواد بسبب تكرار أخطاء محمد صبحي، وآخرها في مباراة أرتا سولار الجيبوتي ضمن منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.

وتكمن وجهة نظرهم أن الدفع بعواد سيزيد من المنافسة مع محمد صبحي، وسيكون في مصلحة الأخير بشكل كبير بعدما ضمن المشاركة أساسيًا لفترة طويلة.



تماثل عواد للشفاء



وتماثل عواد للشفاء من الإصابة التي لحقت به خلال فترة الإعداد، وبات جاهزًا للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية بعدما خضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي.

ويرغب عواد في العودة للمشاركة مع الزمالك بعد فترة غياب عن اللقاءات.

وصول البعثة



وصلت إلى القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من تنزانيا بعد خوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

فوز الزمالك



فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2003 على الإسماعيلي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ملعب الأخير، بالجولة الثالثة لبطولة الجمهورية.

أحرز هدف الزمالك كريم عبدون في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

ويقود فريق زمالك 2003: محمد حسن مديرًا فنيًا، وإبراهيم صلاح وأحمد زكريا مدربين مساعدين، حسني مسعد مدرب حراس مرمى، رضا عبدالواحد إداريًا للفريق، محمود سعيد إصابات وتأهيل، ورفعت حمدي مسئول مهمات.