تشكيل الزمالك.. أوباما وشيكابالا يقودان الهجوم أمام أرتا سولار فى الكونفيدرالية

أعلن الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك عن تشكيل فريقه لمباراة أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية التي ستنطلق في الرابعة عصر اليوم بملعب عزام يونايتد بتنزانيا.. ويتكون التشكيل من:

تشكيل الزمالك.. أوباما وشيكابالا يقودان الهجوم أمام أرتا سولار في بطولة الكونفيدرالية

حراسة المرمى ..محمد صبحى

خط الدفاع .. حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد عبدالغني – حاتم سكر

خط الوسط .. شيكابالا – نبيل عماد دونجا – يوسف أوباما – إبراهيم نداى

خط الهجوم .. مصطفى شلبي – سيف الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عبدالرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبدالشافغي ومحمد طارق ومصطفى الزناري وعمر والسيسي ومحمد أشرف روقا وسيد عبدالله نيمار وناصر منسي.

ويسعى الزمالك لبداية قوية في مشاركته السادسة ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية رغم غياب محمد عواد وعبدالله جمعة وأحمد أبوالفتوح وأحمد سيد زيزو وسامسون أكينولا.

وشدد أوسوريو على لاعبيه بعدم الاستهانة بالمنافس وأداء المباراة بقوة تليق بالفريق المرشح بقوة للحصول على اللقب، وطالب أوسوريو لاعبيه بتوزيع الجهد على شوطى المباراة بسبب ارتفاع درجة الحرارة وأرضية الملعب وهى من النجيل الصناعي الذي يحتاج جهدًا عضليًا مضاعفًا.

يدير المباراة طاقم تحكيم من جزر القمر بقيادة محمد العثماني ويساعده سليمان أمل الدين وعبدالمجيد أزيلاني ومعهم سليمان أنسودان حكمًا رابعًا، ويراقب المباراة التنزاني خالد عبدالله.

شارك الزمالك في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية 5 مرات أعوام 1998 و1999 و2015 و2018 و2019 خاض خلالها 42 مباراة وحقق 22 انتصارًا وتعادل عشر مرات وخسر عشر مباريات وسجل 68 هدفًا ودخل مرماه 32 هدفًا.

وحقق الزمالك اللقب مرة واحدة عام 2019 وخرج من الدور نصف النهائي عامي 1999 و2015 ومن دور الـ16 عام 1998 وكانت أسوأ نتائجه الخروج من دور الـ32 عام 2018.