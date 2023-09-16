تاريخ الزمالك بالكونفيدرالية (2).. هزيمة ثقيلة أمام النجم الساحلي في 2015

شارك الزمالك في بطولة الكونفيدرالية للمرة الثالثة عام 2015 وبدأ المشوار بمواجهة فريق رايون سبورت الرواندي في دور الـ32 وفاز الزمالك ذهابا وإيابا، حيث فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد الجونة وأدارها الحكم الجزائري محمد بنوزة بنتيجة 3-1 وسجل الأهداف أحمد عيد عبد الملك "هدفين" في الدقيقتين 6 من ركلة جزاء و45 وأحمد توفيق في الدقيقة 36، وفي مباراة العودة بمدينة كيجالي فاز الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة سجلها أحمد عيد عبد الملك وعلي جبر وإبراهيم صلاح في الدقائق 33 و53 و56 وأدار المباراة الحكم الأوغندي بريان ميرو.

في دور الـ16 التقى الزمالك مع فريق الفتح الرباطي المغربي وتعادلا بدون أهداف في مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد السويس الجديد وأدارها الحكم الموريتاني علي ليمغافري.

وفي مباراة العودة بالرباط فاز الزمالك 3-2 وسجل الأهداف باسم مرسي وعمر جابر وحازم إمام في الدقائق 15 و84 والرابعة من الوقت بدل الضائع.

مباراة الزمالك والفتح الرباطي

في دور الـ16 "مكرر" كانت المواجهة أمام فريق سانجا باليندي من الكونغو الديمقراطية وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في مدينة لوبومباتشي وأدارها الحكم السنغالي ديدوهو مالانج بفوز سانجا باليندي بهدفدون رد.

وفي مباراة العودة باستاد بترو سبورت فاز الزمالك 3-1 وسجل الأهداف أيمن حفني وعمر جابر وخالد قمر في الدقائق 48 و64و78 وأدار المباراة الحكم حمادة تامبلا ندرازا من مدغشقر.

بداية قوية في دور المجموعات

في دور المجموعات لعب الزمالك ضمن المجموعة الثانية وفاز على الصفاقسي التونسي باستاد بتروسبورت بهدف البوركيني سجله عبد الله سيسيه في الدقيقة 90 وأدار المباراة الحكم الجزائري محمد بنوزة.

مباراة الزمالك والصفاقسي

في الجولة الثانية فاز الزمالك على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي 2-1 في مدينة نيلسبروت وسجل الهدفين النيجيري معروف يوسف ومصطفى فتحي في الدقيقتين 72 و84 وأدار المباراة الحكم برنارد كاميل من سيشل.

في الجولة الثالثة فاز الزمالك على ليوباردز الكونغولي بهدفين نظيفين سجلهما باسم مرسي وأيمن حفني من ركلة جزاء في الدقيقتين 2 و 36 وأقيمت المباراة باستاد بتروسبورت وأدارها الحكم السوداني الفاضل محمد حسن.

في الجولة الرابعة خسر الزمالك أمام ليوباردز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بمدينة دوليسيه وأدارها الحكم الإثيوبي تسيما بامالاك.

في الجولة الخامسة فاز الزمالك على الصفاقسي 3-1 في صفاقس وسجل الأهداف محمود كهربا ومحمد سالم وأحمد حمودي من ركلة جزاء في الدقائق 54 و81 والثالثة من الوقت بدل الضائع وأدار المباراة الحكم المغربي رضوان جيد.

في الجولة السادسة والأخيرة فاز الزمالك على أورلاندو بيراتس 4-1 بملعب بتروسبورت وسجل الأهداف أحمد توفيق وأحمد حسن مكي ومصطفى فتحي ومحمود كهربا في الدقائق 14 و37 و62 و67 وأدار المباراة الحكم الرواندي هودو نوفيمنا.

مباراة الزمالك وأورلاندو بيراتس

هزيمة ثقيلة في نصف النهائي

في الدور نصف النهائي نال الزمالك هزيمة ثقيلة أمام النجم الساحلي التونسي في سوسة بنتيجة 1- 5 وسجل الهدف أيمن حفني في الدقيقة 24 وأدار المباراة الحكم برنارد كاميل من سيشل ولم يشفع فوز الزمالك في مباراة العودة بملعب بتروسبورت التي أدارها الحكم الجامبي بكاري جاساما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمود كهربا في الدقيقتين 11 و55 من ركلة جزاء ومصطفى فتحي في الدقيقة 70 وخرج من البطولة.

المشاركة الأسوأ عام 2018

كانت المشاركة الرابعة عام 2018 هى الأسوأ للزمالك في الكونفيدرالية وخرج مبكرا أمام فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي المغمور بعدما خسر مباراة الذهاب في مدينة هواسا بنتيجة 1-2 وسجل الهدف عماد فتحي في الدقيقة 37 وأدار المباراة الحكم المالاوي إسماعيل شيزينوا ..وفي مباراة العودة باستاد السلام فاز الزمالك 2-1 وسجل الهدفين أحمد مدبولي في الدقيقتين 45 من ركلة جزاء و48 وفاز ولايتا ديتشا بركلات الترجيح 4-3.