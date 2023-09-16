تاريخ الزمالك في الكونفدرالية (1).. خروج مبكر عام 1998 وبلوغ نصف النهائي في 1999

شارك الزمالك في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية 5 مرات أعوام 1998 و1999 و2015 و2018 و2019 خاض خلالها 42 مباراة وحقق 22 انتصارا وتعادل عشر مرات وخسر عشر مباريات وسجل 68 هدفا ودخل مرماه 32 هدفا.

وحقق الزمالك اللقب مرة واحدة عام 2019 وخرج من الدور نصف النهائي عامي 1999 و2015 ومن دور ال16 عام 1998 وكانت أسوأ نتائجه الخروج من دور الـ32 عام 2018.

وعلى مدى 3 حلقات يرصد "الدستور" تاريخ الزمالك في بطولة الكونفيدرالية.

خروج مبكر في المشاركة الأولى

شارك الزمالك في بطولة الكونفيدرالية لأول مرة عام 1998 باسمها القديم " كأس الاتحاد الإفريقي" وتجاوز دور ال32 على حساب جورماهيا الكيني بعد الهزيمة بهدف دون رد في مباراة الذهاب بنيروبي التي أدارها الحكم الصومالي حسن شيلية والفوز في مباراة العود ة باستاد القاهرة بأربعة أهداف نظيفة سجلها المالي إسماعيل كوليبالي "هدفين" ومدحت عبد الهادي وعبد الحميد بسيوني.

في دور الـ16 التقى الزمالك مع الهلال السوداني وتعادلا في مباراة الذهاب باستاد القاهرة بدون أهداف وخسر الزمالك مباراة العودة في الخرطوم بهدف دون رد وخرج من البطولة .

التأهل لنصف النهائي في المشاركة الثانية

في عام 1999 شارك الزمالك في بطولة الكونفيدرالية للمرة الثانية وبدأ المشوار من دور ال16 وتجاوز فريق ستاد تامبونيز بطل جزيرة رينيون بالتعادل بدون أهداف في مباراة الذهاب في رينون التي أدارها الحكم المورشيوسي أحمد عبد الرحمن والفوز في مباراة العودة باستاد القاهرة التي أدارها الحكم الليبي عبد الحكيم الشلماني بثلاثة أهداف نظيفة سجلها طارق السعيد " هدفين " ومحمد كمونة .

في دور الثمانية التقي الزمالك مع كوارا يونايتد النيجيري وخسر مباراة الذهاب في كوارا التي أدارها الحكم مونتيه ديارت من الرأس الأخضر بنتيجة 1-2 وسجل الهدف أحمد عبد الله ..وفي مباراة العودة باستاد القاهرة التي أدارها الحكم الإثيوبي تسيما هايلة مالاك فاز الزمالك بأربعة أهداف نظيفة سجلها عبد الحليم علي " هدفين " وعبد اللطيف الدوماني وأيمن مشالي من ركلة جزاء .

في الدور نصف النهائي كانت المواجهة أمام النجم الساحلي التونسي وخسر الزمالك في مباراة الذهاب بمدينة سوسة بهدفين نظيفين وأدار المباراة الحكم السنغالي ندوى فالا ..وفي مباراة العودة باستاد القاهرة التي أدارها الحكم الزيمبابوي فيليكس تانجا واريما فاز الزمالك 3-1 وسجل الأهداف سامي الشيشيني وعبد الحليم علي ومحمد صبري من ركلة جزاء.