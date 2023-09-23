السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حدث تاريخى.. الأهلى يلعب على برونزية مونديال الأندية للسلة

فريق فرانكا البرازيلي
فريق فرانكا البرازيلي

تغلب فريق فرانكا البرازيلي على نظيره إيجنيت الأمريكي، بنتيجة 98-89، في آخر مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة (بطولة الإنتركونتيننتال).

وأنهى فريق فرانكا، الربع الأول من اللقاء، متقدمًا بنتيجة 25-23، قبل أن يتقدم في الربع الثاني متقدمًا بنتيجة 54-50.

وواصل الفريق البرازيلي تقدمه في الشوط الثالث بنتيجة 76-73، لينهى المباراة لصالحه في الربع الرابع بنتيجة 98-89.

وبتلك النتيجة، ارتقى فريق فرانكا البرازيلي إلى صدارة المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، ليتأهل رسميًا إلى المباراة النهائية للبطولة.

الأهلي ينتزع بطاقة العبور إلى مباراة تحديد المركز الثالث بطولة العالم للسلة

فوز فرانكا على إيجنيت الأمريكي، منح الأهلي المركز الثاني وبطاقة العبور إلى مباراة تحديد المركز الثالث للبطولة، في انتظار وصيف المجموعة الثانية للبطولة.

وكان الأهلي قد حقق انتصارا تاريخيا في مستهل مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة (كأس إنتركونتيننتال) للرجال، المقامة حاليا في سنغافورة، بعدما تغلب 82/76 على إيجنايت الأمريكي، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، قبل أن يخسر الفريق المصري مباراته الثانية أمام فرانكا البرازيلي، بنتيجة 90-70.

ويشارك في البطولة 6 أندية تم توزيعها على مجموعتين، بواقع 3 فرق في كل مجموعة، حيث تجرى منافساتها خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري.

ويلتقي متصدرا المجموعتين في المباراة النهائية، بينما يلعب صاحبا المركز الثاني في كلتا المجموعتين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في حين يواجه صاحبا المركز الثالث بعضهما البعض لتحديد صاحب المركز الخامس.

 

فرانكا البرازيلي إيجنيت الأمريكي كأس العالم للأندية لكرة السلة الاهلى بطولة الإنتركونتيننتال

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