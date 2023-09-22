الأهلى يخسر أمام فرانكا البرازيلى فى كأس العالم للأندية كرة السلة

جاء نتيجة مباراة الأهلي في كرة السلة اليوم أمام فرانكا البرازيلي بخسارة الاول 90 -70 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة 2023.

كان الأهلي قد حقق انتصارًا تاريخيًا على ليج إجنايت الأمريكي، أمس الخميس، بنتيجة 82-76 في الجولة الأولى للبطولة.

نتيجة مباراة الاهلي في كرة السلة اليوم

فرانكا فرض سيطرته على المباراة منذ بدايتها، حيث أنهى الربع الأول بالتقدم بنتيجة 26-17، معتمدين بشكل كبير على الرميات الثلاثية، والتي كانوا يُنفذوها بدقة.

وفي الربع الثاني، استرد الأهلي عافيته نسبيًا، ليخسره بنتيجة 16-15، ليتأخر في الشوط الأول بفارق 10 نقاط بنتيجة 42-32، وفي الربع الثالث، تراجع الأهلي، ليخسره بنتيجة 26-15، ليوسع الفريق البرازيلي الفارق لـ 21 نقطة.

وفي الربع الرابع للمباراة، حاول الأهلي العودة من بعيد، ونجح في حسمه 23-22، لكن ذلك لم يكن كافيًا، ليخسر اللقاء بنتيجة 90-70.

ويلعب فرانكا البرازيلي أمام ليج إجنايت الأمريكي، غدًا السبت، لحسم هوية المتأهل إلى نهائي البطولة، وفي حالة فوز الفريق الأمريكي غدًا، يتساوى الـ 3 فرق بعدد النقاط، ليتم اللجوء لفارق الأهداف.

وبـ نتيجة مباراة الاهلي في كرة السلة اليوم فقد المارد الاحمر فرصة التأهل إلى نهائي البطولة، وينتظر مباراة الغد، لحسم مصيره سواء باحتلال المركز الثاني في المجموعة والمنافسة على المركزين الثالث والرابع، أو المركز الثالث بالمجموعة والمنافسة على المركزين الخامس والسادس.