الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يهنئ "سلة الأهلي" بأول فوز في مونديال الأندية

محمود الخطيب
محمود الخطيب

بعث الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ببرقية تهنئة إلى فريق كرة السلة للرجال بالقلعة الحمراء بعد الفوز الأول في بطولة كأس العالم للأندية.

واستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالفوز على إيجنايت الأمريكي بنتيجة 82-76 في البطولة المقامة بسنغافورة في الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري.

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الخطيب يتواصل مع فريق السلة رغم رحلة العلاج

وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي، عن حرص محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء على التواصل مع محمود شوقي، عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة فريق السلة الذي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية في سنغافورة.

كما أرسل الخطيب رسالة تهنئة وتحية للاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي عقب الفوز على إيجنايت الأمريكي، على الأداء المميز والروح العالية للاعبين.

وطالب الخطيب لاعبي الأهلي بإغلاق الصفحة والبدء سريعًا في في الاستعداد الجيد للمباراة المقبلة وبذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج في البطولة.

وأرسل رئيس الأهلي برقية تهنئة أخرى إلى أعضاء وجماهير الأهلي بعد الفوز التاريخي الذي حققه الفريق، وسط تحديات عديدة في بطولة تضم نخبة من صفوة الأندية العالمية في كرة السلة.

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إنجاز تاريخ للمارد الأحمر

بعد الفوز الذي حققه الأهلي، صار أول فريق أفريقي يحقق الانتصار في مباراة ببطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، كما صار أول فريق مصري وعربي وأفريقي يفوز على فريق أمريكي على مر تاريخ كرة السلة.

ويلتقي الأهلي غدا مع فرانكا البرازيلي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

بينما تضم المجموعة الثانية كلاً من، بون الألماني وجولدن بويز الصيني والمنامة البحريني.

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