سلة الأهلي تبدأ مشوار بطولة العالم بمواجهة فريق إجنايت الأمريكي

يبدأ فريق الأهلي لكرة السلة، مشواره في بطولة العالم التي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 21- 24 سبتمبر الجاري بمواجهة فريق إجنايت الأمريكي في الثانية ظهر اليوم في الجولة الأولى للمجموعة الأولى .

يشارك في البطولة ستة فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين ضمت الأولى الأهلي وإجنابت الأمريكي وفرانكا البرازيلي وضمت المجموعة الثانية كل من بون الألماني وجولدن بويز الصيني والمنامة البحريني وبدأت مباريات المجموعة الثانية بفوز بون على المنامة بنتيجة 105 – 50 .

وتلعب كل مجموعة بنظام الدوري من دور واحد ثم يتأهل أول كل مجموعة للمباراة النهائية ويخوض ثاني كل مجموعة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

من جانبه أكد أحمد الجارحي المدرب العام لفريق الأهلي أن مواجهة إجنايت الأمريكي ستكون صعبة لأن الفريق الأمريكي

يمتاز لاعبوه بالمهارة العالية والسرعة وهو مايمكن الفريق من التحكم في إيقاع المباريات .

وأضاف أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة أوجستي بوش قام بدراسة الفريق الإمريكي جيدا وتدريب اللاعبين على خطة لعب المباراة وشرح أسلوب أداء المنافس خلال المحاضرة الفنية التي عقدها مع اللاعبين .

وأشارالجارحي إلى إن لاعبي الأهلي على أتم استعداد ن لمواجهة إجنايت وتعاهدوا على تحقيق نتيجة طيبة وأكد أن الفريق لديه دوافع كبيرة لحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة العالمية الكبيرة.

وتضم قائمة الأهلى فى البطولة اللاعبين : سيف سمير ونوريس كول وعمر عبادة وإيهاب أمين ومؤمن خيري وعمرو زهران وعمرو الجندي ومحمد أبو النصر ومايكل فاكوادي ومروان سرحان وعمرعرابي ومصطفى كيجو ويوسف المعداوي وأحمد مهيب.

ويرأس بعثة الأهلي الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة وتضم أوجستي بوش مديرا فنيا وأحمد الجارحي مدربا عاما ورامي الدياسطي مدربا وطارق الغنام مدير الفريق ووليد الخراط إداريا ومحمد راغب طبيبا وأحمد حسن للعلاج الطبيعي ومحمد عيسى مدلكا وعلاء لطفي إحصاء ومحمد عز الدين اخصائي التأهيل البدني ومحمد الشيحي للإعداد البدني.