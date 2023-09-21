الأهلى يهزم إجنايت الأمريكى ويقترب من نهائى بطولة العالم لكرة السلة

حقق الأهلي فوزًا غاليًا على فريق إجنايت الأمريكي بنتيجة 82 - 76 في أولى مبارياته بالمجموعة الأولى في بطولة العالم للأندية لكرة السلة التي تستضيقها ستغافورة خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري.

في الفترة الأولى، تقدم الأهلي 10 -4 و16 -7 و20 -11 وتقلص الفارق إلى خمس نقاط قبل نهاية الفترة بدقيقة واحدة وانتهت الفترة الأولى بتقدم فريق إجنايت 21 -20.

بدأت الفترة الثانية برميتين ثلاثيتين لإيهاب أمين ليتقدم الأهلي 25 -21 ثم 32 – 23، وفي منتصف الفترة الثانية كانت النتيجة تقدم الأهلي 37 – 31، وكما حدث في الفترة الأولى تقلص الفارق قبل نهاية الجولة الثانية إلى ثلاث نقاط 43 – 40 وانتهت الفترة الثانية بتقدم الأهلي 45 -43.

في بداية الفترة الثالثة تعادل الفريقان 45 -45 و47 -47 وتراجع المعدل التهديفي للفريقين بشكل واضح وتقدم الأهلي 57 -53 وانتهت الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 62 -59.

في الفترة الرابعة تقدم الأهلي 67 – 61 وواصل تقدمه 75 – 68 و81 – 71 ونجح الأهلي في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 82 -76.

ويتكون الجهاز الفني للأهلي من أوجستي بوش مديرًا فنيًا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًا، ورامي الدياسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن للعلاج الطبيعي، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين إخصائي التأهيل البدني، ومحمد الشيحي للإعداد البدني.

ويمثل الأهلي في مونديال الأندية 14 لاعبًا هم سيف سمير ونوريس كول وعمرعبادة وإيهاب أمين ومؤمن خيري وعمرو زهران وعمرو الجندي ومحمد أبوالنصر ومايكل فاكوادي ومروان سرحان وعمرعرابي ومصطفى كيجو ويوسف المعداوي وأحمد مهيب.

يشارك في البطولة ستة فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين ضمت الأولى الأهلي وإجنابت الأمريكي وفرانكا البرازيلي، وضمت المجموعة الثانية كلًا من بون الألماني وجولدن بويز الصيني والمنامة البحريني، وتلعب كل مجموعة بنظام الدوري من دور واحد ثم يتأهل أول كل مجموعة للمباراة النهائية، ويخوض ثاني كل مجموعة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

جدول مباريات بطولة العالم لكرة السلة

الخميس 21 سبتمبر

بون × المنامة 105 – 50

الأهلي × إجنايت

الجمعة 22 سبتمبر

الأهلي × فرانكا

جولدن بولز × المنامة

السبت 23 سبتمبر

إجنايت × فرانكا

بون × جولدن بولز

الأحد 24 سبتمبر

مباراة تحديد المركز ين الخامس والسادس

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع

المباراة النهائية