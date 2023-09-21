لو فاتك التريند|رئيس الوزراء في جولة بجنوب سيناء.. ومنتخب مصر الخامس إفريقيًا

تنوعت أخبار "التريند" خلال الساعات الماضية، وكان أبرزها، جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بجنوب سيناء، واجتماع البنك المركزي اليوم؛ لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وعودة ميسي لإنقاذ انترميلانو ضد تورنيدو، وسحق إرسنال لإيدهوفن، وتفاصيل «العجلة المبروكة»، ودعم المصريين بالخارج للرئيس عبدالفتاح السيسي.

رئيس الوزراء يتفقد طريقى شق الثعبان و"طابا- نويبع" بجنوب سيناء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في طريقه إلى مدينة نويبع، طريق "شق الثعبان" وطريق "طابا- نويبع" والمنشآت والمخيمات السياحية القائمة عليه، وذلك ضمن جولته التي يقوم بها اليوم في محافظة جنوب سيناء، برفقة عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين.. للمزيد اضغط هنا.

الخميس.. البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

تجتمع لجنة السياسة النقدية، الخميس، الموافق 21 سبتمبر، لتحديد أسعار العائد على الإيداع والإقراض، ويعد ذلك الاجتماع هو السادس للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري، من إجمالي 8 اجتماعات مقررة للعام الحالي 2023.. للمزيد اضغط هنا.

رغم الفوز برباعية.. إصابة ليونيل ميسي وألبا في مباراة إنتر ميامي وتورونتو

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مخاوف جماهير إنتر ميامي الأمريكي، بعد إصابته أمام تورونتو في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.. للمزيد اضغط هنا.

أكتوبر المقبل.. معكم منى الشاذلى يبدأ موسمه الجديد على "ON"

حصلت مجموعة قنوات "ON TV" على حق إذاعة برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشتها، وذلك في إطار خطة التطوير البرامجي والخرائط التي تقوم بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. للمزيد اضغط هنا.

أبطال أوروبا.. أرسنال يسحق أيندهوفن برباعية فى افتتاح مباريات دور المجموعات

سحق فريق أرسنال ضيفه بي إس في أيندهوفن الهولندي بأربعة أهداف نظيفة في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.. للمزيد اضغط هنا.

مالك "العجلة المبروكة" لـ"الدستور": طبيب وراء قصة الحمل

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي ضجة خلال اليومين الماضيين مع ظهور رجل يدّعي أن بقرته وعمرها 4 أشهر حامل في الشهر التاسع.. للمزيد اضغط هنا.

مصريون بالخارج: الرئيس السيسى حقق الكثير من الإنجازات

يواصل المصريون بالخارج، إعلان تأييدهم ودعمهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لولاية جديدة، مشيرين إلى الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات وعلى كل المستويات، منذ توليه حكم البلاد.. للمزيد اضغط هنا.

تصنيف فيفا.. منتخب مصر يتراجع للمركز 35 عالميًا والخامس إفريقيًا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات، والذي شهد تغييرات طفيفة على مستوى الترتيب.. للمزيد اضغط هنا.