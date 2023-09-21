أبطال أوروبا.. أرسنال يسحق أيندهوفن برباعية فى افتتاح مباريات دور المجموعات

سحق فريق أرسنال ضيفه بي إس في أيندهوفن الهولندي بأربعة أهداف نظيفة في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل رباعية أرسنال كلا من بوكايو ساكا، ولياندرو تروسارد، وجابرييل خيسوس، ومارتن أوديجارد، في الدقائق 8 و20 و38 و70.

وحصد أرسنال أول 3 نقاط ليتصدر المجموعة الثانية التي تضم إشبيلية الإسباني ولنس الفرنسي أيضًا.

اقرأ أيضًا.. دوري الأبطال.. الننى بديلًا وخيسوس يقود هجوم أرسنال أمام أيندهوفن

اكتساح للمدفعجية

أرسنال بدأ المباراة بقوة وتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة بعد أن سدد مارتن أوديجارد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس والتر بينيتز، ولكن تابعها ساكا بتسديدة مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

في الدقيقة 17 حاول أرسنال مجددًا وأرسل تروسارد تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وحولها جابريل جيسوس برأسية مرت لخارج الملعب.

وتمكن أصحاب الأرض من إضافة الهدف الثاني عن طريق البلجيكي تروسارد بعد هجمة مرتدة سريعة، وصلت الكرة لساكا على الجانب الأيمن الذي مرر الكرة للاعب تروسارد على حدود منطقة الجزاء، وسدد الأخير الكرة لتمر أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك.

غياب تام للضيوف في الوقت الذي سيطر فيها أرسنال على مجريات اللقاء في محاولة لإضافة مزيد من الأهداف.

وقبل نهاية الشوط الأول، استطاع البرازيلي جابرييل خيسوس أن يسجل الهدف الثالث بعدما استلم تروسارد الكرة خلف المدافعين على يسار منطقة الجزاء، ثم أرسل تمريرة للاعب جابريل جيسوس الذي استلم الكرة على القائم الثاني، ثم سدد الكرة على يمين الحارس لداخل الشباك.

وجاء الهدف الرابع لصالح أرسنال بعد تسديدة قوية من أوديجارد من خارج منطقة الجزاء مرت أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.