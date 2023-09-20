الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري الأبطال.. النني بديلًا وخيسوس يقود هجوم أرسنال أمام أيندهوفن

محمد النني
محمد النني

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال الانجليزي، تشكيل فريقه الذي سيواجه بي إس في أيندهوفن ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات  لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقود البرازيلي جابرييل خيسوس هجوم أرسنال في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو الآتي: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام صاليبا، جابرييل، أولكساندر زينشنكو.

وسط الملعب: ديكلان رايس، كاي هافيرتز، مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس، ليونار تروسارد.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: آرون رامسديل، هين، سيدريك، تاكيهيرو تومياسو، كيوير، جورجينو، محمد النني، إيميل سميث رو، فابيو فييرا، نيلسون، إيدي نيكيتياه".

ويسعى أرسنال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل تحقيق أفضل بداية لمشواره في البطولة العائد لها بعد غياب استمر 6 سنوات منذ مشاركته الأخيرة في البطولة بموسم 2016-2017 والخسارة أمام بايرن ميونخ في دور الـ16.

على جانب آخر، يتطلع فريق أيندهوفن هو الآخر لتحقيق الفوز في المباراة للمنافسة على المراكز المؤهلة للدور المقبل من البطولة، خاصة أن المنافسة على التأهل ستكون قوية مع فريق إشبيلية الإسباني والذي سيواجه فريق لانس الفرنسي في نفس التوقيت.

ارسنال آيندهوفن دوري ابطال اوروبا تشكيل ارسنال محمد الننى

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