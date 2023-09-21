مالك "العجلة المبروكة" لـ"الدستور": طبيب وراء قصة الحمل

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي ضجة خلال اليومين الماضيين مع ظهور رجل يدّعي أن بقرته وعمرها 4 أشهر حامل في الشهر التاسع.

الواقعة شهدتها قرية أريمون في مركز المحمودية في محافظة البحيرة.

واحتفى عدد من أهالي القرية بالبقرة التي أطلقوا عليها "العجلة المبروكة"، وهو ما دفع كلية الطب البيطري في جامعة دمنهور لتشكيل فريق طبي للكشف على البقرة وإيضاح أمرها للناس.

يقول زهرن الزواوي، مالك البقرة، لـ"الدستور" إنه لم يدع شيئا لم يحدث، مشيرا إلى أن طبيبا في الوحدة البيطرية هو مَن أخبره بعد الكشف على البقرة بأنها حامل في الشهر التاسع.

ويضيف: "مع الانتشار الواسع للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حضر فريق من الطب البيطري للكشف على البقرة واتضح أنها تعاني من ورم في ضرعها، عبارة عن فتاق".

ويتابع أنه سيجري عملية الفتاق للبقرة في كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور.

ماذا يقول العلم؟

يقول الدكتور نبيل بكير، عميد كلية الطب البيطري في جامعة دمنهور: "الادعاء بحمل العجلة يتعارض مع الحقائق العلمية. من المعروف أن إناث الأبقار تصل إلى سن البلوغ الجنسي عادة عندما يكون عمرها 12 شهرًا، ويحدث النضج الجنسي لديها عادة بعد 16 شهرا، أما فترة الحمل لدى البقرة فهي حوالي 9 أشهر ونصف الشهر".