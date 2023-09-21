الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مالك "العجلة المبروكة" لـ"الدستور": طبيب وراء قصة الحمل

توقيع الكشف على العجلة
توقيع الكشف على العجلة

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي ضجة خلال اليومين الماضيين مع ظهور رجل يدّعي أن بقرته وعمرها 4 أشهر حامل في الشهر التاسع.

الواقعة شهدتها قرية أريمون في مركز المحمودية في محافظة البحيرة.

واحتفى عدد من أهالي القرية بالبقرة التي أطلقوا عليها "العجلة المبروكة"، وهو ما دفع كلية الطب البيطري في جامعة دمنهور لتشكيل فريق طبي للكشف على البقرة وإيضاح أمرها للناس.

يقول زهرن  الزواوي، مالك البقرة، لـ"الدستور" إنه لم يدع شيئا لم يحدث، مشيرا إلى أن طبيبا في الوحدة البيطرية هو مَن أخبره بعد الكشف على البقرة بأنها حامل في الشهر التاسع.

ويضيف: "مع الانتشار الواسع للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حضر فريق من الطب البيطري للكشف على البقرة واتضح أنها تعاني من ورم في ضرعها، عبارة عن فتاق".

ويتابع أنه سيجري عملية الفتاق للبقرة في كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور.

ماذا يقول العلم؟

يقول الدكتور نبيل بكير، عميد كلية الطب البيطري في جامعة دمنهور: "الادعاء بحمل العجلة يتعارض مع الحقائق العلمية. من المعروف أن إناث الأبقار تصل إلى سن البلوغ الجنسي عادة عندما يكون عمرها 12 شهرًا، ويحدث النضج الجنسي لديها عادة بعد 16 شهرا،  أما فترة الحمل لدى البقرة فهي حوالي 9 أشهر ونصف الشهر".

محافظة البحيرة عجلة البحيرة العجلة الحامل الطب البيطري كلية الطب البيطرى بالبحيرة

مواد متعلقة

مصرع طفل دهسا تحت عجلات سيارة نقل بالبحيرة

وكيل تعليم البحيرة يفتتح معارض "أهلًا مدرستي" بعدد من الإدارات التعليمية

ضبط 140 اسطوانة ونصف طن عسل مجهول المصدر بالبحيرة

مصرع فتاة دهسًا أسفل عجلات القطار فى البحيرة

"الأمومة الآمنة وفحص ما قبل وما بعد الزواج".. ندوة بالوحدة المحلية بالدلنجات

وزيرة الثقافة ونائب محافظ البحيرة تفتتحان قصر ثقافة أبوالمطامير

بدء فعاليات افتتاح قصر ثقافة أبوالمطامير بالبحيرة

لمواجهة الغلاء.. البحيرة تطلق قافلة تضم 17 سيارة مواد غذائية مدعمة

الأكثر قراءة

تصنيف فيفا.. منتخب مصر يتراجع للمركز 35 عالميًا والخامس إفريقيًا

مالك "العجلة المبروكة" لـ"الدستور": طبيب وراء قصة الحمل

"التأمينات": 32 مليار جنيه تكلفة المنحة الاستثنائية.. وتصرف "شهرين" فى نوفمبر

"شوّه نجليه بميّة نار وشرب الباقي".. تفاصيل مثيرة في جريمة حداد منشأة ناصر

كولر يغلق ملف المصرى.. ويستعد لمواجهة سان جورج الإثيوبى

رسميا.. موعد إجازة المولد النبوي 2023 لجميع العاملين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟